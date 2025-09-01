आज की बड़ी 5 खबरें : यूपी में भारी बारिश अलर्ट से लेकर बाइकबोट घोटाले की कुर्की तक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।आज से सितंबर का महीना शुरू हो रहा है, महीने के पहला दिन सोमवार है जो काफी भागदौड़ भरा रहने वाला है। चलिए आपको आज दिनभर की उन पांच सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबरों के बारे में बताते हैं, जो आपको जिंदगी को किसी न किसी तौर पर प्रभावित करती हैं।

1. यूपी में भारी बारिश का अलर्ट प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 29 जिलों में अधिक बारिश की चेतावनी दी है। कई स्थानों पर गरज-चमक और वज्रपात का भी अंदेशा है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और मानसूनी रेखा के उत्तर की ओर खिसकने से 2 सितंबर तक भारी से अति भारी बारिश हो सकती है।

2. मराठा आरक्षण पर भूख हड़ताल मराठा आरक्षण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने तीसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी रखी। उन्होंने सरकार से उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर सरकारी संकल्प (जीआर) जारी करने की मांग की है। वहीं, कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि कानूनी सलाह लेकर हैदराबाद और सतारा गजट से मदद लेने पर विचार किया जाएगा। 3. एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका सरकार की 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण योजना (ईबीपी-20) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। वकील अक्षय मल्होत्रा ने याचिका में कहा कि इससे लाखों वाहनों को सही ईंधन से वंचित किया जा सकता है। उन्होंने मांग की कि तेल मंत्रालय सभी पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल-फ्री पेट्रोल भी उपलब्ध कराए। इस मामले पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई सुनवाई करेंगे।