ट्रेन में छूटे लड्डू गोपाल...सुबह आई याद, थाने में गुजरी रात... RPF ने भक्त से मिलाया

डिजिटल डेस्क: बांदा रेलवे स्टेशन पर एक अनोखी घटना सामने आई, जहाँ महाकौशल एक्सप्रेस से यात्रा कर रही एक महिला अपनी लड्डू गोपाल की टोकरी स्टेशन पर भूल गई। रेलवे कर्मचारियों को जब यह टोकरी मिली, तो उन्होंने उसे तुरंत आरपीएफ थाने में जमा करा दिया। पूरी रात लड्डू गोपाल वहीं सुरक्षित रखे रहे, मानो अपने भक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हों।

दूसरी ओर, महिला घर पहुंचने पर बेचैन हो गई क्योंकि उसे याद आया कि उसकी पूजन सामग्री और लड्डू गोपाल स्टेशन पर ही छूट गए हैं। सुबह होते ही वह तुरंत रेलवे स्टेशन पहुँची। वहाँ उसे जानकारी मिली कि एक टोकरी आरपीएफ थाने में जमा कराई गई है।