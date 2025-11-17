ट्रेन में छूटे लड्डू गोपाल...सुबह आई याद, थाने में गुजरी रात... RPF ने भक्त से मिलाया

डिजिटल डेस्क: बांदा रेलवे स्टेशन पर एक अनोखी घटना सामने आई, जहाँ महाकौशल एक्सप्रेस से यात्रा कर रही एक महिला अपनी लड्डू गोपाल की टोकरी स्टेशन पर भूल गई। रेलवे कर्मचारियों को जब यह टोकरी मिली, तो उन्होंने उसे तुरंत आरपीएफ थाने में जमा करा दिया। पूरी रात लड्डू गोपाल वहीं सुरक्षित रखे रहे, मानो अपने भक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हों।
दूसरी ओर, महिला घर पहुंचने पर बेचैन हो गई क्योंकि उसे याद आया कि उसकी पूजन सामग्री और लड्डू गोपाल स्टेशन पर ही छूट गए हैं। सुबह होते ही वह तुरंत रेलवे स्टेशन पहुँची। वहाँ उसे जानकारी मिली कि एक टोकरी आरपीएफ थाने में जमा कराई गई है।
बांदा के खुटला मोहल्ला निवासी आकृति धुरिया, पत्नी रविशंकर, रात करीब 11:30 बजे महाकौशल एक्सप्रेस से अपने स्वजन के साथ स्टेशन पहुंची थीं। ट्रेन से सामान उतारते समय भूलवश उनकी टोकरी वहीं रह गई, जिसमें लड्डू गोपाल और पूजा सामग्री रखी थी।
आकृति जब दोबारा थाने पहुंचीं, तो थाना निरीक्षक सुरुचि ने सुरक्षित रखी गई उनकी टोकरी उन्हें सौंप दी। अपने लड्डू गोपाल को वापस पाकर महिला राहत महसूस करते हुए घर लौट गई।
यह भी पढ़ें- Azam Khan और अब्दुल्ला खान दोषी करार, दो पैन कार्ड मामले में दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई