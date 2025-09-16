1 अक्टूबर से बदलेंगे ट्रेन टिकट बुकिंग नियम... अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिर्फ यही लोग कर पाएंगे

रेल मंत्रालय ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि सामान्य आरक्षणखुलने के पहले 15 मिनट (सुबह 8:00 से 8:15 बजे तक) केवल आधार प्रमाणित (e-Aadhaar Verification) उपयोगकर्ता ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर पाएंगे।

एजेंसी, दिल्ली। तत्काल टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव के बाद अब एक अक्टूबर से ऑनलाइन सामान्य आरक्षित टिकट (General Reservation) की बुकिंग में भी नया नियम लागू होगा।

दलालाों पर रोक

इस फैसले का उद्देश्य आम यात्रियों को पहले सुविधा देना और टिकट दलालों पर अंकुश लगाना है। हालांकि, रेलवे काउंटर से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा।

साथ ही, सामान्य आरक्षण खुलने के शुरुआती 10 मिनट तक अधिकृत टिकट एजेंटों को टिकट बुक करने पर जो रोक है, वह पहले की तरह ही जारी रहेगी। इससे पहले भी रेलवे ने लोगों को सुविधा देने के लिए आधारकार्ड वैरिफाई करने जैसे नियम उठा चुकी है, जिससे आम लोगों को सहूलियत हो।