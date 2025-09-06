Festival Special Trains: दिवाली और छठ पर बिहार जाने के लिए नहीं मिल रही है ट्रेन, ऐसे करें ट्राई फटाफट मिलेगा कन्फर्म टिकट

एजेंसी, दिल्ली। आगामी पर्वों और त्योहारों के मद्देनज़र यात्रियों की सुविधा के लिए 34 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों की अवधि अब बढ़ाकर पूजा स्पेशल के रूप में लागू कर दी गई है। पटना और आनंद विहार, सोगरिया-बरौनी तथा रक्सौल-वटवा के बीच एक-एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन भी परिचालित की जाएगी। गया-दिल्ली स्पेशल ट्रेन अब 16 सितंबर से 29 नवंबर तक (रविवार और गुरुवार को छोड़कर) चलायी जाएगी। वहीं दिल्ली-गया स्पेशल ट्रेन 17 सितंबर से 30 नवंबर तक (सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर) परिचालित होगी।

दानापुर-आनंद विहार स्पेशल 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को, और आनंद विहार-दानापुर स्पेशल 6 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक हर सोमवार को चलेगी। मुजफ्फपुर-आनंद विहार और आनंद विहार-मुजफ्फपुर स्पेशल भी इसी तरह शनिवार और रविवार को चलेगी।