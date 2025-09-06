Festival Special Trains: दिवाली और छठ पर बिहार जाने के लिए नहीं मिल रही है ट्रेन, ऐसे करें ट्राई फटाफट मिलेगा कन्फर्म टिकट

मेरी खबरें
    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 05:16:28 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 05:21:40 AM (IST)
    त्योहारों के मद्देनज़र स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है

    एजेंसी, दिल्ली। आगामी पर्वों और त्योहारों के मद्देनज़र यात्रियों की सुविधा के लिए 34 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों की अवधि अब बढ़ाकर पूजा स्पेशल के रूप में लागू कर दी गई है।

    पटना और आनंद विहार, सोगरिया-बरौनी तथा रक्सौल-वटवा के बीच एक-एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन भी परिचालित की जाएगी। गया-दिल्ली स्पेशल ट्रेन अब 16 सितंबर से 29 नवंबर तक (रविवार और गुरुवार को छोड़कर) चलायी जाएगी। वहीं दिल्ली-गया स्पेशल ट्रेन 17 सितंबर से 30 नवंबर तक (सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर) परिचालित होगी।

    दानापुर-आनंद विहार स्पेशल 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को, और आनंद विहार-दानापुर स्पेशल 6 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक हर सोमवार को चलेगी। मुजफ्फपुर-आनंद विहार और आनंद विहार-मुजफ्फपुर स्पेशल भी इसी तरह शनिवार और रविवार को चलेगी।

    धनबाद-चंडीगढ़, चंडीगढ़-धनबाद, चर्लपल्ली-बक्सर, पटना-चर्लपल्ली, भगत की कोठी-दानापुर जैसी कई अन्य स्पेशल ट्रेनों की अवधि भी बढ़ा दी गई है। साथ ही कुछ ट्रेनों को रोज़ाना या सप्ताह में निश्चित दिनों में चलाया जाएगा।

    पटना-आनंद विहार स्पेशल 20 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार, जबकि रिटर्न ट्रेन 21 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार चलेगी। इसी तरह सोगरिया-बरौनी और रक्सौल-वटवा स्पेशल ट्रेनों के समय और कोच विवरण भी जारी किए गए हैं।

    क्या होगी सुविधा

    यात्रियों के लिए विशेष जानकारी यह है कि इन स्पेशल ट्रेनों में द्वितीय वातानुकूलित, तृतीय वातानुकूलित, शयनयान और साधारण श्रेणी के कोच उपलब्ध होंगे, जिससे अधिक यात्री सुविधा से यात्रा कर सकेंगे।

