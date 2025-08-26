Accident: राजस्थान में खौफनाक हादसा, उफनते नाले में गिरी कार; दो शव मिले, लापता की तलाश कर रही रेस्क्यू टीम

डिजिटल डेस्क: राजस्थान में भारी बारिश ( Rajasthan Rain) कहर बनकर टूटी है। उदयपुर जिले में खेरवाड़ा इलाके में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। भारी बारिश के कारण उफनते नाले में एक कार (Udaipur Car Accident) गिर गई। इस कार में कुल पांच लोग सवार थे। हादसे के बाद दो लोग किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन तीन लोग नाले के तेज बहाव में बह गए।

थानाधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि रेस्क्यू टीम की मदद से देर रात तक चलाए गए सर्च ऑपरेशन में दो लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक व्यक्ति का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। उदयपुर सिविल डिफेंस की टीम ने कार को भी नाले से बाहर निकाल लिया है।

इस हादसे ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश की भयावहता को और उजागर कर दिया है। राजस्थान में पिछले चार दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

राजस्थान में भारी बारिश का कहर जारी

सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, टोक, दौसा, उदयपुर, झालावाड़ और सीकर में स्थिति गंभीर हो चुकी है। नदी-नाले उफान पर हैं और कई गांव जलमग्न हो गए हैं। सोमवार को राज्य के 18 जिलों में स्कूल बंद रहे, जबकि कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं। सवाई माधोपुर और कोटा जिलों में 300 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश से किसानों और आमजन के साथ-साथ प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं।