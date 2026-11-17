डिजिटल डेस्क, गुजरात। यात्रा के व्यस्त समय में हजारों यात्रियों की आवाजाही को संभालना रेलवे स्टेशनों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। यात्रियों के आने-जाने की व्यवस्था से लेकर उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने तक, बेहतर यात्री प्रबंधन के लिए पहले से योजना बनाना और सभी व्यवस्थाओं के बीच तालमेल होना आवश्यक है।
किसी रेलवे स्टेशन पर कम समय में पहुंचने वाले हजारों यात्रियों को संभालने के लिए केवल अतिरिक्त ट्रेनें चलाना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पहले से बेहतर योजना, व्यवस्थित होल्डिंग एरिया, टिकट लेने की सुविधाएं, यात्रियों की जरूरी आवश्यकताओं का ध्यान रखना और प्लेटफॉर्म तक उनकी आवाजाही को नियंत्रित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
यात्रियों के लिए विशेष होल्डिंग एरिया से लेकर रियल टाइम निगरानी तक, भारतीय रेल का उधना मॉडल दिखाता है कि बेहतर योजना और आपसी तालमेल से बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है।
गुजरात के सूरत स्थित उधना रेलवे स्टेशन पर पश्चिम रेलवे ने यात्री प्रबंधन के लिए ऐसी ही एक व्यवस्था विकसित की है। इस पहल के केंद्र में यात्री सुविधा केंद्र है, जहां यात्रियों की सुविधाओं, व्यवस्थित आवाजाही और स्टेशन प्रबंधन को एक साथ जोड़ा गया है।
यह सुविधा भीड़भाड़ को संभालने के लिए किए जाने वाले अस्थायी इंतजामों से आगे बढ़कर स्थायी यात्री प्रबंधन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
यात्रियों के सीधे भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बजाय, यहां टिकट लेने, प्रतीक्षा करने और व्यवस्थित तरीके से ट्रेन में सवार होने के लिए अलग-अलग स्थान उपलब्ध कराए गए हैं। 10,200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले यात्री सुविधा केंद्र में टिकट काउंटर, बड़े होल्डिंग एरिया, पीने के पानी, शौचालय, पंखों और ट्रेनों की जानकारी देने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं।
यात्रियों की आवाजाही पर लगातार नजर रखने के लिए विशेष वॉर रूम और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। इनके माध्यम से रेलवे कर्मचारी यात्रियों की आवाजाही की निगरानी करते हैं, ट्रेनों में चढ़ने की व्यवस्था में तालमेल बनाते हैं और यात्रियों की संख्या बढ़ने पर आवश्यक इंतजाम करते हैं।
उधना में भारतीय रेल का स्थायी यात्री होल्डिंग एरिया दिखाता है कि आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर तालमेल से बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है।
इन व्यवस्थाओं का प्रभाव दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच देखने को मिला। 1 से 15 नवंबर 2026 के बीच उधना रेलवे स्टेशन पर लगभग 7 लाख यात्रियों की आवाजाही का प्रबंधन किया गया। अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं, रेलवे कर्मचारियों की समन्वित तैनाती और यात्रियों की व्यवस्थित आवाजाही से बढ़ती यात्रा मांग को संभालने में मदद मिली।
भारतीय रेल देश के अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी ऐसे यात्री सुविधा केंद्र विकसित कर रही है, ताकि यात्री सुविधाओं को मजबूत किया जा सके, भीड़भाड़ का बेहतर प्रबंधन हो और अधिक यात्रा मांग वाले समय के लिए रेलवे की तैयारियां और प्रभावी बन सकें।
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