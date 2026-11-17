डिजिटल डेस्क, गुजरात। यात्रा के व्यस्त समय में हजारों यात्रियों की आवाजाही को संभालना रेलवे स्टेशनों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। यात्रियों के आने-जाने की व्यवस्था से लेकर उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने तक, बेहतर यात्री प्रबंधन के लिए पहले से योजना बनाना और सभी व्यवस्थाओं के बीच तालमेल होना आवश्यक है।

किसी रेलवे स्टेशन पर कम समय में पहुंचने वाले हजारों यात्रियों को संभालने के लिए केवल अतिरिक्त ट्रेनें चलाना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पहले से बेहतर योजना, व्यवस्थित होल्डिंग एरिया, टिकट लेने की सुविधाएं, यात्रियों की जरूरी आवश्यकताओं का ध्यान रखना और प्लेटफॉर्म तक उनकी आवाजाही को नियंत्रित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

व्यवस्थित आवाजाही और स्टेशन प्रबंधन को एक साथ जोड़ा गया यात्रियों के लिए विशेष होल्डिंग एरिया से लेकर रियल टाइम निगरानी तक, भारतीय रेल का उधना मॉडल दिखाता है कि बेहतर योजना और आपसी तालमेल से बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। गुजरात के सूरत स्थित उधना रेलवे स्टेशन पर पश्चिम रेलवे ने यात्री प्रबंधन के लिए ऐसी ही एक व्यवस्था विकसित की है। इस पहल के केंद्र में यात्री सुविधा केंद्र है, जहां यात्रियों की सुविधाओं, व्यवस्थित आवाजाही और स्टेशन प्रबंधन को एक साथ जोड़ा गया है। यह सुविधा भीड़भाड़ को संभालने के लिए किए जाने वाले अस्थायी इंतजामों से आगे बढ़कर स्थायी यात्री प्रबंधन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ट्रेन में सवार होने के लिए अलग-अलग स्थान उपलब्ध कराए गए यात्रियों के सीधे भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बजाय, यहां टिकट लेने, प्रतीक्षा करने और व्यवस्थित तरीके से ट्रेन में सवार होने के लिए अलग-अलग स्थान उपलब्ध कराए गए हैं। 10,200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले यात्री सुविधा केंद्र में टिकट काउंटर, बड़े होल्डिंग एरिया, पीने के पानी, शौचालय, पंखों और ट्रेनों की जानकारी देने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं।