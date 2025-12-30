पुतिन के घर पर यूक्रेन का हमला, पीएम मोदी ने जताई चिंता, कई देशों को सताने लगा डर, गुस्से में ट्रंप

डिजिटल डेस्क। पिछले चार वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। शांति वार्ता और सीजफायर की कोशिशों के बीच रूस ने सनसनीखेज दावा किया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाया गया।

रूस का आरोप है कि यह हमला यूक्रेन की ओर से जानबूझकर किया गया। इस दावे के सामने आते ही वैश्विक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। कई देशों को डर है कि यह घटना युद्ध को और भड़का सकती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट साझा करते हुए दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने लिखा, रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास पर हमले की खबर से अत्यंत चिंतित हूं। युद्ध समाप्त करने और शांति बहाल करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। सभी पक्षों से अपील है कि ऐसे किसी भी कदम से बचें जिससे शांति की कोशिशें नाकाम हों।

Deeply concerned by reports of the targeting of the residence of the President of the Russian Federation. Ongoing diplomatic efforts offer the most viable path toward ending hostilities and achieving peace. We urge all concerned to remain focused on these efforts and to avoid any…

पुतिन के आवास पर कथित हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय तनाव साफ महसूस किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस पर गंभीर चिंता जताई है। आशंका जताई जा रही है कि रूस इस हमले का जोरदार जवाब दे सकता है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं।

रूस का दावा: 91 ड्रोन, लेकिन नाकाम हमला

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया कि 28-29 दिसंबर की रात यूक्रेन ने पुतिन के आवास को निशाना बनाकर लंबी दूरी के 91 ड्रोन दागे। हालांकि, रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने सभी ड्रोन को हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस समय पुतिन अपने आवास में मौजूद थे या नहीं।

ट्रंप ने जताई नाराजगी

शांति समझौते की कोशिशों में लगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर पुतिन से फोन पर बात की। ट्रंप ने कहा, अगर कोई जवाबी कार्रवाई हो रही है, तो वह एक बात है। लेकिन किसी राष्ट्रपति के घर पर हमला करना बिल्कुल अलग मामला है। यह सही समय नहीं था। यह सुनकर मुझे गुस्सा आया।

यूक्रेन का पलटवार: आरोप बेबुनियाद

इन आरोपों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। फ्लोरिडा में ट्रंप से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने ऐसा कोई हमला नहीं किया। जेलेंस्की का आरोप है कि रूस शांति वार्ता से बचना चाहता है और इसी वजह से यूक्रेन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।