डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को शरजील इमाम और उमर खालिद की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें दोनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (यूएपीए) के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे की कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है। इस पर आज मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायाधीश जायमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच सुनवाई करेंगे। बता दें कि, दोनों ने अपनी याचिकाओं में जमानत की मांग की है। इसके पीछे तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष संरक्षित गवाहों से पूछताछ करने में विफल रहा है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई एक साल की रोक की अवधि भी अब खत्म होने वाली है।