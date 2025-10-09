UPI Rules Change: 31 दिसंबर 2025 से बदल जाएगा यूपीआई का नियम, NPCI करने जा रहा पेमेंट्स से जुड़ा ये बड़ा बदलाव

नईदुनिया प्रतिनिधि: नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआइ को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए 31 दिसंबर से एक अहम बदलाव करने वाला है। इस नए नियम के तहत अब उपयोगकर्ता किसी भी यूपीआइ एप से अपने सभी ट्रांजक्शन (Auto Payments) को देख और मैनेज कर सकेंगे, भले ही वे किसी अन्य एप पर बने हों।

फाइनेंशियल प्लानिंग-आटो पेमेंट्स को ट्रैक करना होगा आसान यह नई सुविधा 31 दिसंबर 2025 तक सभी UPI Apps और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSP) को लागू करनी होगी। अब यदि आपके पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी अन्य एप पर ट्रांजेक्शन हैं, तो आप उन्हें किसी एक एप पर ही देखकर मैनेज कर पाएंगे। इससे फाइनेंशियल प्लानिंग करना और आटो पेमेंट्स को ट्रैक करना आसान हो जाएगा।