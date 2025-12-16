VB–G RAM G Bill: लोकसभा में मनरेगा को लेकर हंगामा, शशि थरूर के अंदाज पर कुछ पल के लिए सदन में सन्नाटा छा गया

डिजिटल डेस्क। लोकसभा में मंगलवार को उस समय भारी हंगामा देखने को मिला, जब केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष ने इस कदम को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस प्रस्तावित कानून का कड़ा विरोध करते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और देश को पीछे ले जाने वाला कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना राष्ट्रपिता के साथ अन्याय है।

'गांधीजी का नाम हटाना सिर्फ एक औपचारिक बदलाव नहीं' सदन में बिल पेश किए जाने का विरोध करते हुए थरूर ने कहा कि गांधीजी का नाम हटाना सिर्फ एक औपचारिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण रोजगार योजना की आत्मा और उसके दार्शनिक आधार पर सीधा हमला है। उन्होंने महात्मा गांधी के 'राम राज्य, के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कभी केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि गांवों के सशक्तिकरण और ग्राम स्वराज पर आधारित एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक दृष्टि थी।