बिहार के राघोपुर में भोज खाने जा रहे बच्चों से भरी नाव डूबी, 11 मासूमों की मौत, अस्पताल में मचा कोहराम

डिजिटल डेस्क। बिहार के वैशाली जिले से एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है, जहां राघोपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामपुर श्यामचंद पंचायत में मंगलवार रात बड़ा नाव हादसा हो गया। गांव के निकट स्थित ढाब पार कर रहे बच्चों से भरी एक छोटी नाव पानी में असंतुलित होकर पलट गई। इस हादसे में 11 मासूम बच्चों की जलसमाधि हो गई। घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

भोज में शामिल होने जा रहे थे मासूम प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामपुर श्यामचंद पंचायत के भगतान टोला स्थित माता महारानी स्थान के पास रहने वाले सिंघेश्वर राय के घर एक मांगलिक कार्यक्रम/भोज का आयोजन था। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए लगभग 15 से 20 बच्चे एक छोटी नाव में सवार होकर ढाब के दूसरे छोर पर जा रहे थे। यात्रा के दौरान बीच पानी में संतुलन बिगड़ने की वजह से नाव अचानक पलट गई और सभी बच्चे पानी में समा गए।