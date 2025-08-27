जम्मू में तबाही: वैष्णो देवी मार्ग लैंडस्लाइड और डोडा में बादल फटने से अब तक 30 मौतें, सड़क-रेल संपर्क कटा

डिजिटल डेस्क: जम्मू संभाग में मूसलधार बारिश ने तबाही मचा दी है। मंगलवार देर रात श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग के अर्धकुंवारी क्षेत्र में भूस्खलन हुआ, जिसमें नौ श्रद्धालुओं की मौत और 22 घायल हो गए। डोडा जिले में बादल फटने से चार लोगों की जान गई। कुल मिलाकर अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह ने बताया कि भारी बारिश के कारण कटड़ा में भूस्खलन हुआ। घटनास्थल पर मौजूद श्राइन बोर्ड की आपदा प्रबंधन टीम और पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जम्मू-पठानकोट राजमार्ग बंद जम्मू में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तवी और चिनाब सहित सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भगवतीनगर पुल की एक लेन धंस गई है, वहीं अन्य पुलों पर यातायात रोक दिया गया है। कठुआ और विजयपुर में पुल क्षतिग्रस्त होने से जम्मू-पठानकोट राजमार्ग बंद कर दिया गया। रेलवे और हवाई सेवाओं पर भी असर सांबा जिले में सेना ने खानाबदोश गुज्जर समुदाय के सात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश के कारण जम्मू का सड़क और रेल संपर्क कट चुका है। रेलवे ने जम्मू से आने-जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं। हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है, मंगलवार को 10 में से 4 उड़ानें रद्द कर दी गईं।