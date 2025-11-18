वैष्णो देवी कॉलेज में दाखिले पर बवाल, 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों को एडमिशन, हिंदू संगठनों ने उठाई ये मांग

डिजिटल डेस्क: श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस के पहले बैच के प्रवेश को लेकर विवाद (Vaishno Devi Medical College Controversy) गहरा गया है। आरोप है कि कुल 50 सीटों में से 42 मुस्लिम छात्रों को आवंटित की गईं, जिससे हिंदू संगठनों में नाराज़गी बढ़ गई है। उनका कहना है कि चूंकि यह संस्थान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत चलता है और इसमें सरकारी अनुदान नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के दान से संचालन होता है, इसलिए हिंदू छात्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी।

यह मेडिकल कॉलेज कटड़ा स्थित श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कैंपस में स्थापित है। जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहां भी वही प्रक्रिया अपनाता है, जो प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में लागू है। अभी तक 36 छात्रों ने दाखिला लिया है, जिनमें बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की बताई जा रही है। बची सीटों के लिए जल्द ही पुनः काउंसलिंग की जाएगी।