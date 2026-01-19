Vande Bharat Sleeper Train: टिकट कैंसिलेशन और RAC नियमों में बड़ा बदलाव, इस रूट पर दौड़ेगी ट्रेन, जानिए किराया

डिजिटल डेस्क: देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Vande Bharat Sleeper Train) को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन लंबी दूरी की रात्रि यात्रा के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ शुरू की गई है। हालांकि, इस प्रीमियम सेवा के साथ भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग (Indian Railway Ticket Booking) और कैंसिलेशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं।
भारतीय रेलवे के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के कन्फर्म टिकट को रद करना अब यात्रियों के लिए महंगा साबित हो सकता है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन ट्रेनों में टिकट कैंसिलेशन पर अधिक कटौती की जाएगी, जो मौजूदा वंदे भारत चेयर-कार और अन्य ट्रेनों से अलग और सख्त है।
रेलवे के नियमों के तहत-
रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि टिकट बुक करते समय इन नियमों को ध्यान में रखें।
अधिकारियों के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे। कैंसिल किए गए टिकटों के बदले किसी अन्य यात्री को आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इसके चलते टिकट रद और रिफंड की प्रक्रिया का समय भी सीमित कर दिया गया है।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भारत की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत सेवा है, जो हावड़ा (कोलकाता) से कामाख्या (गुवाहाटी) तक चलेगी और लगभग 958 किलोमीटर की दूरी को लगभग 14-15 घंटे में पूरा करेगी। ट्रेन में 16 कोच हैं-
11 थर्ड एसी (3AC), 4 सेकंड एसी (2AC) और 1 फर्स्ट एसी (1AC)
टिकट दूरी के हिसाब से तय किए जाते हैं और न्यूनतम 400 किमी का किराया चार्ज होता है, भले ही सफर उससे कम हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, हावड़ा-गुवाहाटी के बीच हवाई यात्रा का किराया लगभग 6 से 8 हजार रुपए तक होता है, वहीं अगर आप वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो थर्ड एसी का किराया भोजन सहित करीब 2,300 रुपए, 2AC का लगभग 3,000 रुपए और 1AC का करीब 3,600 रुपए तय किया गया है।
🚄 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक, शानदार और यादगार बनाएगी।
- प्रधानमंत्री @narendramodi जी
📍पश्चिम बंगाल
January 17, 2026
भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन (RAC) की सुविधा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इस सेवा के लिए न्यूनतम चार्ज दूरी 400 किलोमीटर तय की गई है।
रेलवे के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में केवल सीमित रिजर्वेशन कोटा ही लागू होंगे। इनमें लेडीज कोटा, दिव्यांगजन कोटा, सीनियर सिटिजन कोटा और ड्यूटी पास शामिल हैं। इनके अलावा कोई अन्य रिजर्वेशन कैटेगरी लागू नहीं होगी।