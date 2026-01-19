मेरी खबरें
    Vande Bharat Sleeper Train: टिकट कैंसिलेशन और RAC नियमों में बड़ा बदलाव, इस रूट पर दौड़ेगी ट्रेन, जानिए किराया

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Vande Bharat Sleeper Train) को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद यात्रियों के ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 03:42:39 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 03:42:39 PM (IST)
    Vande Bharat Sleeper Train: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सख्त कैंसिलेशन नियम

    HighLights

    1. RAC सुविधा पूरी तरह खत्म
    2. सिर्फ कन्फर्म टिकट ही जारी होंगे
    3. सीमित रिजर्वेशन कोटा लागू

    डिजिटल डेस्क: देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Vande Bharat Sleeper Train) को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन लंबी दूरी की रात्रि यात्रा के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ शुरू की गई है। हालांकि, इस प्रीमियम सेवा के साथ भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग (Indian Railway Ticket Booking) और कैंसिलेशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं।

    naidunia_image

    टिकट कैंसिलेशन हुआ महंगा

    भारतीय रेलवे के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के कन्फर्म टिकट को रद करना अब यात्रियों के लिए महंगा साबित हो सकता है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन ट्रेनों में टिकट कैंसिलेशन पर अधिक कटौती की जाएगी, जो मौजूदा वंदे भारत चेयर-कार और अन्य ट्रेनों से अलग और सख्त है।


    कब कितना रिफंड मिलेगा

    रेलवे के नियमों के तहत-

    • ट्रेन चलने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

    • ट्रेन के प्रस्थान से 72 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले तक टिकट रद करने पर 50 प्रतिशत किराया काट लिया जाएगा।

    • यदि टिकट 72 घंटे से अधिक पहले कैंसिल किया जाता है, तो किराए का 25 प्रतिशत काटा जाएगा, यानी 75 प्रतिशत रिफंड मिलेगा।

    रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि टिकट बुक करते समय इन नियमों को ध्यान में रखें।

    कन्फर्म टिकट ही होंगे मान्य

    अधिकारियों के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे। कैंसिल किए गए टिकटों के बदले किसी अन्य यात्री को आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इसके चलते टिकट रद और रिफंड की प्रक्रिया का समय भी सीमित कर दिया गया है।

    वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रूट

    वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भारत की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत सेवा है, जो हावड़ा (कोलकाता) से कामाख्या (गुवाहाटी) तक चलेगी और लगभग 958 किलोमीटर की दूरी को लगभग 14-15 घंटे में पूरा करेगी। ट्रेन में 16 कोच हैं-

    11 थर्ड एसी (3AC), 4 सेकंड एसी (2AC) और 1 फर्स्ट एसी (1AC)

    वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया

    टिकट दूरी के हिसाब से तय किए जाते हैं और न्यूनतम 400 किमी का किराया चार्ज होता है, भले ही सफर उससे कम हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, हावड़ा-गुवाहाटी के बीच हवाई यात्रा का किराया लगभग 6 से 8 हजार रुपए तक होता है, वहीं अगर आप वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो थर्ड एसी का किराया भोजन सहित करीब 2,300 रुपए, 2AC का लगभग 3,000 रुपए और 1AC का करीब 3,600 रुपए तय किया गया है।

    • 3AC का बेस किराया करीब ₹960-₹2,300,

    • 2AC लगभग ₹1,240-₹2,970

    • 1AC लगभग ₹1,520-₹3,640 तक है (GST अलग)

    RAC सुविधा समाप्त

    भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन (RAC) की सुविधा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इस सेवा के लिए न्यूनतम चार्ज दूरी 400 किलोमीटर तय की गई है।

    सीमित कोटा व्यवस्था

    रेलवे के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में केवल सीमित रिजर्वेशन कोटा ही लागू होंगे। इनमें लेडीज कोटा, दिव्यांगजन कोटा, सीनियर सिटिजन कोटा और ड्यूटी पास शामिल हैं। इनके अलावा कोई अन्य रिजर्वेशन कैटेगरी लागू नहीं होगी।

