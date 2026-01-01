मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 02:39:29 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 02:39:29 PM (IST)
    Vande Bharat Sleeper Train का रूट फाइनल, 17 जनवरी से चलेगी, जानें कितना होगा किराया
    Vande Bharat Sleeper Train

    डिजिटल डेस्क। नए साल 2026 की शुरुआत भारतीय रेलवे खुशखबरी लेकर आ रही है। देश की पहली Vande Bharat Sleeper Train के रूट और संचालन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह अत्याधुनिक ट्रेन पूर्वोत्तर भारत को पश्चिम बंगाल से जोड़ते हुए गुवाहाटी से कोलकाता (हावड़ा) के बीच दौड़ेगी।

    17-18 जनवरी को प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि अगले 15 से 20 दिनों के भीतर, यानी 17 या 18 जनवरी 2026 को इसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा।

    किराया और सुविधाएं


    लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाने के लिए इस ट्रेन में तीन श्रेणियों के विकल्प दिए गए हैं। गुवाहाटी से हावड़ा तक का अनुमानित किराया (खान-पान सहित) इस प्रकार है...

    • थर्ड एसी (3AC): लगभग ₹2,300

    • सेकंड एसी (2AC): लगभग ₹3,000

    • फर्स्ट एसी (First AC): लगभग ₹3,600

    वर्तमान चेयर कार वंदे भारत की तुलना में स्लीपर संस्करण रात भर की यात्रा के लिए अधिक सुविधाजनक होगा। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं भी प्रदान करेगा। इस ट्रेन की शुरुआत से दोनों प्रमुख शहरों के बीच व्यापार और पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

