Vande Bharat Sleeper Train का रूट फाइनल, 17 जनवरी से चलेगी, जानें कितना होगा किराया

डिजिटल डेस्क। नए साल 2026 की शुरुआत भारतीय रेलवे खुशखबरी लेकर आ रही है। देश की पहली Vande Bharat Sleeper Train के रूट और संचालन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह अत्याधुनिक ट्रेन पूर्वोत्तर भारत को पश्चिम बंगाल से जोड़ते हुए गुवाहाटी से कोलकाता (हावड़ा) के बीच दौड़ेगी।

17-18 जनवरी को प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि अगले 15 से 20 दिनों के भीतर, यानी 17 या 18 जनवरी 2026 को इसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा। The first Vande Bharat sleeper train will run from Guwahati to Kolkata. Prime Minister Narendra Modi will flag off the train on this route in the coming days. The inauguration is expected to take place within the next 15-20 days, around January 17-18. The fare for the Vande… pic.twitter.com/ZBsqyY2rl9 — ANI (@ANI) January 1, 2026 किराया और सुविधाएं