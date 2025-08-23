पूर्णिया से पटना के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, खगड़िया-समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर हो सकते हैं शामिल

एजेंसी,पूर्णिया। पूर्णिया से पटना के बीच अब जल्द ही वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। रेलवे ने इस रूट पर ट्रेन चलाने की तैयारी कर ली है। हालांकि, अभी इसके आधिकारिक रूट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावित मार्ग में खगड़िया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर का नाम शामिल किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, यह ट्रेन सहरसा-खगड़िया मार्ग से पटना तक जाएगी। अगर ट्रेन खगड़िया होकर समस्तीपुर से गुजरेगी, तो यहां के यात्रियों को पटना जाने का एक नया और तेज विकल्प मिलेगा। इससे सफर न केवल आरामदायक होगा, बल्कि समय की भी बचत होगी।