पूर्णिया से पटना के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, खगड़िया-समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर हो सकते हैं शामिल

एजेंसी,पूर्णिया। पूर्णिया से पटना के बीच अब जल्द ही वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। रेलवे ने इस रूट पर ट्रेन चलाने की तैयारी कर ली है। हालांकि, अभी इसके आधिकारिक रूट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावित मार्ग में खगड़िया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर का नाम शामिल किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, यह ट्रेन सहरसा-खगड़िया मार्ग से पटना तक जाएगी। अगर ट्रेन खगड़िया होकर समस्तीपुर से गुजरेगी, तो यहां के यात्रियों को पटना जाने का एक नया और तेज विकल्प मिलेगा। इससे सफर न केवल आरामदायक होगा, बल्कि समय की भी बचत होगी।
समस्तीपुर के यात्रियों का कहना है कि अगर जंक्शन से वंदे भारत की शुरुआत होती है, तो पटना और बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। नमो भारत रैपिड रेल की तरह यह सुविधा यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगी। हालांकि, अभी रेलवे की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
इन ट्रेनों का ठहराव
इसके साथ ही रेलवे ने छोटे स्टेशनों पर भी कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव देने की तैयारी की है। डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जाने वाली 15909 अवध-असम एक्सप्रेस का ठहराव 26 अगस्त से ढोली स्टेशन पर शुरू हो जाएगा। अप और डाउन दोनों दिशाओं में ट्रेन यहां दो मिनट रुकेगी।
इसके अलावा जयनगर-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव खुदीराम बोस पूसा स्टेशन पर 27 अगस्त से शुरू होगा। वहीं, कटिहार-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस भी कटिहार जिले के गौछारी स्टेशन पर अप और डाउन दोनों दिशाओं में 27 अगस्त से रुकने लगेगी। इन स्टेशनों पर ठहराव को लेकर लोगों की लंबे समय से मांग थी, जिसे अब रेलवे ने पूरा कर दिया है।
