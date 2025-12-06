मेरी खबरें
    VIDEO: जब संसद के बाहर राहुल गांधी के सामने आ गए किरेन रिजिजू, जानें फिर क्या हुआ?

    लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर हुई एक अप्रत्याशित मुलाकात का वीडियो सामने आया है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और मजाकिया अंदाज़ में बातचीत की।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 01:52:49 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 01:52:49 PM (IST)
    HighLights

    1. राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की अचानक मुलाकात हुई
    2. दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और इस दौरान दोनों के बीच हंसी-मज़ाक भी हुआ
    3. वीडियो में किरेन रिजिजू मजाकिया अंदाज़ में कहते हैं कि वह थोड़ा सा डर गए

    डिजिटल डेस्क। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर हुई एक अप्रत्याशित मुलाकात का वीडियो सामने आया है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और मजाकिया अंदाज में बातचीत की, जो राजनीतिक मतभेदों के बीच व्यक्तिगत सौहार्द को दर्शाती है।

    इस वीडियो में नजर आ रहा है कि किरेन रिजिजू और राहुल गांधी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और रिजिजू मजाकियां अंदाज में कहते हैं कि मैं थोड़ा डर गया। इस मुलाकात के समय राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और उदित राज भी मौजूद थे। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई, जब राहुल गांधी ने संविधान पर खतरे की बात दोहराते हुए आंबेडकर के योगदान को याद किया। आज देशभर में आंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है।


    श्रद्धांजलि देने के बाद राहुल गांधी ने डॉ. बी.आर आंबेडकर को 'एक आदर्श पुरुष' बताया, जिन्होंने देश को संविधान दिया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि "भारत का संविधान खतरे में है और हम इसकी रक्षा करने में लगे हैं।" वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी संविधान की रक्षा पर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान हमारी पहचान है और इसे संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। आंबेडकर जी का योगदान भारतीय समाज और राजनीति में अनमोल है और उनकी विरासत को सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है।

    भीमराव आंबेडकर को किया जा रहा याद

    बता दें कि आज देशभर में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना कर देश को लोकतंत्र की मजबूत नींव प्रदान की। वह जीवनभर सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे।

