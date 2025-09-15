Waqf Amendment Act पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन मुद्दों पर आएगा अंतरिम आदेश, पढ़ें पूरी खबर

एजेंसी,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा। यह मामला बेहद अहम है क्योंकि इसमें तीन बड़े मुद्दों पर फैसला होना है।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 मई को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब 15 सितंबर को जारी हुई वाद सूची के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतरिम आदेश सुनाने जा रहा है।