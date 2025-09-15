Waqf Amendment Act पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन मुद्दों पर आएगा अंतरिम आदेश, पढ़ें पूरी खबर
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा। यह मामला बेहद अहम है क्योंकि इसमें तीन बड़े मुद्दों पर फैसला होना है।
एजेंसी,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा। यह मामला बेहद अहम है क्योंकि इसमें तीन बड़े मुद्दों पर फैसला होना है।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 मई को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब 15 सितंबर को जारी हुई वाद सूची के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतरिम आदेश सुनाने जा रहा है।
तीन अहम मुद्दे
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की है कि कानून पर रोक लगाई जाए और उन्होंने तीन बड़े मुद्दों की पहचान की है-
- अदालतों या उपयोगकर्ताओं द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति।
- राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना, जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जाना चाहिए।
- वह प्रावधान, जिसके तहत कलेक्टर सरकारी संपत्ति की जांच करते समय वक्फ संपत्ति को वक्फ मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
केंद्र सरकार ने यह अधिनियम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया था। इस कानून को लेकर देशभर में बहस और विरोध दोनों जारी हैं।
