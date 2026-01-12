मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Alert 13 Jan 2026: इन राज्‍यों में अगले दो दिन बिगड़ेगा मौसम, येलो अलर्ट जारी

    Weather Alert 13 Jan 2026: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कई इलाकों में कोल्ड वेव की स् ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 06:57:49 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 07:11:22 PM (IST)
    Weather Alert 13 Jan 2026: इन राज्‍यों में अगले दो दिन बिगड़ेगा मौसम, येलो अलर्ट जारी
    देश भर के मौसम का हाल।

    HighLights

    1. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
    2. इसमें कहा गया है कि कई इलाकों में कोल्ड वेव की स्थिति और तेज़ हो सकती है।
    3. उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा ठंड का दौर जारी रहने की उम्मीद है।

    Weather Alert 13 Jan 2026: दिल्ली और आस-पास के नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में रहने वाले लोग हाड़ कंपा देने वाली ठंड में कांप रहे हैं, क्योंकि पारा एक दशक से भी ज़्यादा समय में सबसे कम तापमान पर पहुंच गया है। राजधानी के पालम इलाके में कम से कम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो 13 सालों में सबसे कम है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कई इलाकों में कोल्ड वेव की स्थिति और तेज़ हो सकती है।

    इसने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा ठंड का दौर जारी रहने की उम्मीद है। पहाड़ी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी टेम्परेचर ज़ीरो से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम का अनुमान देखें।


    राजस्‍थान के 11 जिलों में ऑरेन्‍ज अलर्ट

    राजस्थान में अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मौसम विभाग ने 11 ज़िलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जनवरी को चूरू और डीडवाना-कुचामन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 11 जनवरी को फतेहपुर सीकरी में राज्य का सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर -2°C रिकॉर्ड किया गया, इसके बाद माउंट आबू और नागौर में -1°C रहा। यह कड़ाके की ठंड उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से है, जिसका असर पूरे राज्य पर पड़ रहा है।

    रिकॉर्ड सबसे कम टेम्परेचर और बहुत खराब हालात

    राज्य की राजधानी जयपुर में 11 जनवरी को मैक्सिमम टेम्परेचर 21.9°C और मिनिमम 9.2°C रिकॉर्ड किया गया। प्रभावित ज़िलों में, श्रीगंगानगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 8.6°C और मिनिमम 3.6°C रिकॉर्ड किया गया, जो मैदानी ज़िले के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा है, जबकि बीकानेर में मैक्सिमम 16.5°C और मिनिमम 2.8°C रिकॉर्ड किया गया। पिलानी में मैक्सिमम 17.2°C और मिनिमम सिर्फ़ 1.2°C रिकॉर्ड किया गया। ये बहुत ज़्यादा रीडिंग पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में फैली कड़ाके की ठंड की लहर के बारे में बताती हैं।

    15 से ज़्यादा ज़िलों में सुबह-सुबह घना से बहुत घना कोहरा

    • राजस्थान के 15 से ज़्यादा ज़िलों में सुबह-सुबह घना से बहुत घना कोहरा छाया रहा, जिससे विज़िबिलिटी बहुत कम हो गई।

    • कई ज़िलों में 14 जनवरी तक कोहरा रहने की उम्मीद है, जिससे आने-जाने में दिक्कतें हो सकती हैं।

    • आने-जाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें, स्पीड कम करें और गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलें।

    • पीक कोहरे के घंटों में फ़्लाइट ऑपरेशन और हाईवे ट्रैफ़िक में रुकावट आ सकती है।

    • IMD ने जयपुर, अलवर और टोंक समेत पूर्वी और मध्य राजस्थान के कुछ ज़िलों में हल्के से मध्यम कोहरे का अनुमान लगाया है।

    • और 13 जनवरी से हवा की स्पीड धीरे-धीरे बढ़ने पर विज़िबिलिटी में थोड़ी सुधार होने की उम्मीद है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.