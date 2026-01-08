Weather Alert: देश में कड़ाके की ठंड के बीच तीन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

Weather Alert: दिल्ली और NCR इलाके, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी शामिल हैं, में कड़ाके की ठंड और ज़्यादा प्रदूषण का लेवल बना हुआ है। जैसे-जैसे मौसम ठंडा हो रहा है और पूरे देश में कोहरा छाया हुआ है, इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने अब 8 जनवरी को तीन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान देश भर के लोगों को सावधान रहना है।

भारी बारिश से किन राज्यों पर असर पड़ेगा? IMD के अनुसार, 8 से 11 जनवरी के दौरान तमिलनाडु में कुछ जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, और 10 जनवरी को केरल और माहे में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 9 और 10 जनवरी, 2026 को तमिलनाडु में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम एजेंसी ने कहा है कि 8 से 10 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़ के कुछ/अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा और 11 से 14 जनवरी, 2026 के दौरान कुछ जगहों पर घना कोहरा रहने की संभावना है।

IMD ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा, “8 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा और 9-14 जनवरी 2026 के दौरान कुछ जगहों पर घना कोहरा रहने की संभावना है।” 8 जनवरी से 10 जनवरी के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है और 11 और 12 जनवरी को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि 8 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है और 9 जनवरी से 11 जनवरी, 2026 के दौरान अलग-अलग जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। घने कोहरे से कौन से राज्य प्रभावित होंगे? 10 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद और मध्य प्रदेश में अलग-अलग/कुछ जगहों पर सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति की संभावना है; 12 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, बिहार सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 9 जनवरी, 2026 तक।

दूसरी ओर, 7 और 8 जनवरी को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ठंडे दिन से लेकर बहुत ज़्यादा ठंडे दिन की स्थिति रहने की संभावना है। उत्तराखंड, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में 7 और 8 जनवरी को कुछ/अलग इलाकों में ठंडे दिन की स्थिति; 7 जनवरी को गंगीय पश्चिम बंगाल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 7 से 9 जनवरी के दौरान पश्चिमी राजस्थान में; 9 और 10 जनवरी को पूर्वी राजस्थान में; 7 जनवरी से 10 जनवरी, 2026 के दौरान बिहार में। IMD ने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा, “8 और 9 तारीख को हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड के कुछ हिस्सों में; 8-10 तारीख के दौरान पंजाब, हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में; 9-12 जनवरी, 2026 के दौरान राजस्थान में ठंडी लहर की स्थिति बहुत ज़्यादा संभावना है।” IMD ने बताया कि 7 से 9 जनवरी के दौरान उत्तराखंड में कुछ जगहों पर और 7 और 8 जनवरी, 2026 को मेघालय में ज़मीन पर पाला पड़ने की बहुत संभावना है। 8 जनवरी से 10 जनवरी, 2026 तक दिल्ली-NCR में मौसम कैसा रहेगा? 8 जनवरी: आसमान ज़्यादातर साफ़ रहेगा। सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा रहेगा। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम तापमान क्रम से 15°C से 17°C और 07°C से 09°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में कम से कम तापमान नॉर्मल से ज़्यादा (0.1°C से 2.1°C) और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान नॉर्मल से कम (-1.5°C से -3.0°C) रहेगा। सुबह के समय हवा की रफ़्तार पश्चिम दिशा से 10 kmph तक होने की संभावना है। दोपहर में हवा की रफ़्तार बढ़कर उत्तर-पश्चिम दिशा से 16 kmph तक हो जाएगी। हवा की स्पीड कम हो जाएगी, शाम और रात में उत्तर दिशा से 05 kmph से कम हो जाएगी।

9 जनवरी: आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम टेम्परेचर एक के बाद एक 16°C से 18°C ​​और 06°C से 08°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में कम से कम टेम्परेचर नॉर्मल के करीब रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर नॉर्मल से कम (-1.5°C से -3.0°C) रहेगा। IMD ने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा, "ज़्यादातर सरफेस विंड पश्चिम दिशा से आने की संभावना है, जो सुबह के समय 05 kmph तक की शांत हवा के साथ जुड़ी होगी। हवा की स्पीड उत्तर-पश्चिम दिशा से आने की संभावना है, दोपहर के समय हवा की स्पीड 16 kmph तक हो सकती है। हवा की स्पीड कम हो जाएगी, शाम और रात के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 kmph से कम हो जाएगी।"