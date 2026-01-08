Weather Alert: देश में कड़ाके की ठंड के बीच तीन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

Weather Alert: दिल्ली और NCR इलाके, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी शामिल हैं, में कड़ाके की ठंड और ज़्यादा प्रदूषण का लेवल बना हुआ है। जैसे-जैसे मौसम ठंडा हो रहा है और पूरे देश में कोहरा छाया हुआ है, इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने अब 8 जनवरी को तीन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान देश भर के लोगों को सावधान रहना है।
IMD के अनुसार, 8 से 11 जनवरी के दौरान तमिलनाडु में कुछ जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, और 10 जनवरी को केरल और माहे में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 9 और 10 जनवरी, 2026 को तमिलनाडु में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम एजेंसी ने कहा है कि 8 से 10 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़ के कुछ/अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा और 11 से 14 जनवरी, 2026 के दौरान कुछ जगहों पर घना कोहरा रहने की संभावना है।
IMD ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा, “8 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा और 9-14 जनवरी 2026 के दौरान कुछ जगहों पर घना कोहरा रहने की संभावना है।” 8 जनवरी से 10 जनवरी के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है और 11 और 12 जनवरी को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि 8 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है और 9 जनवरी से 11 जनवरी, 2026 के दौरान अलग-अलग जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
10 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद और मध्य प्रदेश में अलग-अलग/कुछ जगहों पर सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति की संभावना है; 12 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, बिहार सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 9 जनवरी, 2026 तक।
दूसरी ओर, 7 और 8 जनवरी को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ठंडे दिन से लेकर बहुत ज़्यादा ठंडे दिन की स्थिति रहने की संभावना है। उत्तराखंड, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में 7 और 8 जनवरी को कुछ/अलग इलाकों में ठंडे दिन की स्थिति; 7 जनवरी को गंगीय पश्चिम बंगाल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 7 से 9 जनवरी के दौरान पश्चिमी राजस्थान में; 9 और 10 जनवरी को पूर्वी राजस्थान में; 7 जनवरी से 10 जनवरी, 2026 के दौरान बिहार में।
IMD ने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा, “8 और 9 तारीख को हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड के कुछ हिस्सों में; 8-10 तारीख के दौरान पंजाब, हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में; 9-12 जनवरी, 2026 के दौरान राजस्थान में ठंडी लहर की स्थिति बहुत ज़्यादा संभावना है।”
IMD ने बताया कि 7 से 9 जनवरी के दौरान उत्तराखंड में कुछ जगहों पर और 7 और 8 जनवरी, 2026 को मेघालय में ज़मीन पर पाला पड़ने की बहुत संभावना है।