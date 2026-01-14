Weather Alert: इन दिनों देश में सर्दी का असर देखा जा रहा है। उत्‍तर से लेकर दक्षिण तक कई राज्‍य ठिठुर रहे हैं। हालांकि इस बीच मौसम और बिगड़ने की आशंका है क्‍योंकि मौसम विभाग ने कुछ राज्‍यों में बारिश का अनुमान जताया है।

दिल्ली और आस-पास के नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में कोल्ड वेव की हालत और खराब हो गई है। इंडिया मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेल्सियस तक। राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में कड़ाके की कोल्ड वेव और घने कोहरे की हालत बनी हुई है। सुबह के समय घने कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी कम हो जाती है, जिससे सड़क हादसों की संभावना बढ़ जाती है और रेलवे और फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ता है। IMD ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का भी अनुमान लगाया है। देश भर के लिए मौसम का अनुमान देखें।

दिल्ली के मौसम का हाल राजधानी पर डबल अटैक हो रहा है। दिल्ली-NCR में कड़ाके की कोल्ड वेव और घना कोहरा अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज कोल्ड वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिन का या ज़्यादा से ज़्यादा तापमान पूरे दिन 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली में लगभग एक हफ़्ते से कोल्ड वेव की हालत है। सोमवार को राजधानी में तापमान सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो तेज़ हवाओं के साथ ज़ीरो डिग्री सेल्सियस के करीब महसूस हुआ। उत्‍तर प्रदेश के इन जिलों में होगी बारिश उत्तर प्रदेश में मौसम तेज़ी से बदल रहा है। कई ज़िलों में कोहरे का कहर है, तो कई ज़िलों में धूप खिली हुई है। मौसम के दोहरे असर से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

IMD के ताज़ा अलर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में जल्द ही भारी बारिश होने वाली है। 14 जनवरी को UP के कई ज़िलों में सुबह-सुबह घना कोहरा छाया रहा। आगरा से लेकर नोएडा और लखनऊ से लेकर वाराणसी तक कोहरे की घनी चादर छाई रही। उत्तर प्रदेश में आज और कल मकर संक्रांति और खिचड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। अनुमान है कि कल, 15 जनवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिससे कई ज़िलों में हल्की बारिश हो सकती है। इस तारीख़ को भारी बारिश की संभावना IMD के मुताबिक, 18 और 19 जनवरी को वेस्टर्न UP के कई ज़िलों में हल्की से भारी बारिश होने की उम्मीद है। बारिश की वजह से तापमान में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने आज UP के 28 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें विजिबिलिटी 100 से 500 मीटर तक रहेगी। मेरठ, बिजनौर, बागपत, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, रामपुर, बरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज में घना कोहरा दिखेगा। तापमान में होगी गिरावट पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज ठंड बढ़ने की उम्मीद है। वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, जौनपुर, सुल्तानपुर, बलिया, मऊ और आसपास के इलाकों में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा। दिन में अच्छी धूप निकलेगी, लेकिन दिन और रात दोनों समय ठंड का एहसास होगा। लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र, 13 जनवरी: इंडिया मौसम विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों के लिए महाराष्ट्र के लिए एक ज़रूरी मौसम अलर्ट जारी किया है, जिसमें पूरे राज्य में मौसम के हालात में अचानक बदलाव की चेतावनी दी गई है। कम से कम तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ज़्यादातर इलाकों में तापमान 10°C से ज़्यादा दर्ज किया गया है। हालांकि, बढ़ोतरी के बावजूद, ठंड बनी रहने की उम्मीद है, खासकर सुबह और रात के समय।

IMD के अनुमान के मुताबिक, अगले दो दिनों तक पूरे महाराष्ट्र में बादल छाए रहेंगे। बादल छाए रहने से कोल्ड वेव की तेज़ी थोड़ी कम हुई है, खासकर सेंट्रल महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में, जहाँ कुछ इलाकों में हल्की बारिश की खबर है। महाराष्ट्र मौसम का अनुमान: इलाके के हिसाब से अपडेट कोंकण इलाका: कोंकण इलाके में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है। मुंबई में, ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 33°C के आसपास रहने की संभावना है, जबकि कम से कम तापमान 20°C के करीब रह सकता है। सुबह और रात में हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि दिन में नमी बढ़ने की उम्मीद है। पश्चिमी महाराष्ट्र: सुबह के समय ठंड महसूस होगी। पुणे शहर में ज़्यादातर आसमान साफ़ रहने की उम्मीद है, दोपहर या शाम तक थोड़े बादल छा सकते हैं। पुणे में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 30°C और कम से कम 14°C रहने का अनुमान है। पुणे और सतारा ज़िलों में भी ऐसे ही बादल छाए रहने की उम्मीद है।