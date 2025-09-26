मेरी खबरें
    Weather Update: बिहार में झमाझम बारिश के आसार, दिल्ली-NCR को कब मिलेगी गर्मी से राहत

    दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में उमस भरी गर्मी बनी हुई है। राजस्थान से मानसून विदा हो चुका है, जबकि यूपी शुष्क है। बिहार में बारिश की संभावना और चेतावनी जारी हुई है। वहीं, केरल में भारी बारिश से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अक्टूबर के अंत तक सर्दी दस्तक देगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 08:47:40 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 08:47:40 AM (IST)
    26 सितंबर को कैसा रहेगा आपके राज्य का हाल। (फाइल फोटो)

    1. दिल्ली-एनसीआर में उमस भरी गर्मी, राहत की उम्मीद नहीं।
    2. राजस्थान से समय से पहले मानसून की विदाई हो चुकी।
    3. यूपी में बारिश नहीं, गर्मी का सितम जारी रहेगा।

    डिजिटल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी शुरू हो गई है, जिसने लोगों को बेहाल कर रही है।

    वहीं, पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई हो चुकी है। अब धीरे-धीरे पूरे देश से मानसून के लौटने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बिहार और केरल में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जबकि यूपी समेत कई राज्यों में शुष्क मौसम का सिलसिला जारी रहेगा।

    दिल्ली-एनसीआर में गर्मी और उमस का असर

    सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन राजधानी दिल्ली में अभी भी उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही। आईएमडी के अनुसार, दिल्ली और एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 28 से 30 सितंबर के बीच कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

    राजस्थान से मानसून की विदाई

    इस बार मानसून ने पश्चिमी राजस्थान से 15 सितंबर को ही विदाई ले ली, जो सामान्य तिथि 17 सितंबर से दो दिन पहले है। पूरे देश से मानसून की विदाई 15 अक्टूबर तक हो जाएगी। मानसून के विदा होने के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और नवंबर तक ठंड की शुरुआत हो जाएगी।

    यूपी-बिहार का मौसम

    उत्तर प्रदेश में फिलहाल गर्मी का प्रकोप जारी है। आईएमडी ने यूपी को ग्रीन जोन में रखा है, यानी यहां बारिश की संभावना नहीं है। वहीं, बिहार के कुछ जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं और चेतावनी भी जारी की गई है।

    केरल में बारिश से हाहाकार

    उत्तर भारत जहां गर्मी से जूझ रहा है, वहीं दक्षिण भारत के केरल में लगातार बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। तिरुवनंतपुरम समेत कई जिलों में भारी बारिश के चलते स्कूल-कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।

    सर्दी की आहट

    मौसम विभाग का अनुमान है कि अक्टूबर के अंत से सर्दी दस्तक देने लगेगी। मध्य अक्तूबर से ही मौसम में बदलाव देखा जा सकेगा और नवंबर से उत्तर भारत कोहरे और गुलाबी ठंड का एहसास करने लगेगा।

