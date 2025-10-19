मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update: दिवाली से पहले बदल रहा मौसम: दिल्ली-NCR में धुंध, 6 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

    उत्तर भारत में इस बार दिवाली पर मौसम(Diwali weather) का मिजाज बदला-बदला रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर(Delhi NCR smog) में 19 से 21 अक्टूबर तक हल्का कोहरा और धुंध छाई रह सकती है। इससे सुबह के समय ठंडक बढ़ेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 07:32:27 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 07:32:27 AM (IST)
    Weather Update: दिवाली से पहले बदल रहा मौसम: दिल्ली-NCR में धुंध, 6 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट
    दिवाली से पहले बदल रहा मौसम

    HighLights

    1. दिवाली से पहले देश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल रहा
    2. दिल्ली-एनसीआर में हल्का कोहरा और धुंध छाई रह सकती है
    3. इस बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 से ऊपर बना हुआ है

    डिजिटल डेस्क,नईदुनिया। उत्तर भारत में इस बार दिवाली पर मौसम(Diwali weather) का मिजाज बदला-बदला रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर(Delhi NCR smog) में 19 से 21 अक्टूबर तक हल्का कोहरा और धुंध छाई रह सकती है। इससे सुबह के समय ठंडक बढ़ेगी। इस बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 से ऊपर बना हुआ है और 22 अक्टूबर तक इसमें सुधार की संभावना नहीं है। दिन में हल्की गर्मी तो रात में ठंड का असर जारी रहेगा।

    पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी

    मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। इससे पारा नीचे गिरेगा और मैदानी इलाकों में भी ठंडक बढ़ जाएगी।

    इन राज्यों में भारी बारिश

    आईएमडी के अनुसार, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उत्तर-पूर्व मानसून के चलते कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी इसका असर दिखेगा। इन सभी राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।


    हिमाचल-उत्तराखंड में गिरेगा पारा

    आईएमडी ने बताया कि हिमाचल और उत्तराखंड में 30 अक्टूबर तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस दौरान कई जगह हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। खासकर उत्तराखंड में अगले दो दिनों तक बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इससे तापमान में तेज गिरावट हो सकती है।

    इसे भी पढ़ें- Diwali से पहले दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, इन तीन लाइनों का बदला टाइमटेबल, यहां देखें

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.