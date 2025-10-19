Weather Update: दिवाली से पहले बदल रहा मौसम: दिल्ली-NCR में धुंध, 6 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क,नईदुनिया। उत्तर भारत में इस बार दिवाली पर मौसम(Diwali weather) का मिजाज बदला-बदला रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर(Delhi NCR smog) में 19 से 21 अक्टूबर तक हल्का कोहरा और धुंध छाई रह सकती है। इससे सुबह के समय ठंडक बढ़ेगी। इस बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 से ऊपर बना हुआ है और 22 अक्टूबर तक इसमें सुधार की संभावना नहीं है। दिन में हल्की गर्मी तो रात में ठंड का असर जारी रहेगा।

पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। इससे पारा नीचे गिरेगा और मैदानी इलाकों में भी ठंडक बढ़ जाएगी। इन राज्यों में भारी बारिश आईएमडी के अनुसार, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उत्तर-पूर्व मानसून के चलते कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी इसका असर दिखेगा। इन सभी राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।