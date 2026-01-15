Weather Update: अभी और सताएगी ठंड... कश्मीर में जमी डल झील, IMD का कई राज्यों को अलर्ट

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहा। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम की यही स्थिति बनी रह सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
राजधानी दिल्ली को दिन के समय इस भीषण ठंड से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान गिरकर 3.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो मौसमी औसत से 3.6 डिग्री कम है। गुरुवार के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें तापमान 5 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
दिल्ली के विपरीत हरियाणा और पंजाब में ठंड का असर अधिक रहा। हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से छह डिग्री कम है। गुरुग्राम के बाहरी इलाकों में जमीन पर बर्फ जैसी परत जमी देखी गई। पंजाब के बठिंडा में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री के आसपास रहा। कई क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई।
IMD ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले दो दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। विशेषज्ञों ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने, अनावश्यक यात्रा से बचने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।
घने कोहरे के चलते सड़क यातायात और उड़ान सेवाएं प्रभावित हुईं। कई स्थानों पर स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। IMD ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों तक शीतलहर और घना कोहरा जारी रहेगा, जिससे स्वास्थ्य, कृषि और परिवहन पर असर पड़ सकता है।
कश्मीर घाटी में ठंड की स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शोपियां सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान माइनस 7.5 डिग्री तक गिर गया। पहलगाम में माइनस 6 डिग्री और गुलमर्ग में माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
Daily Weather Briefing English (14.01.2026)
Cold wave conditions very likely over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Chandigarh, West Uttar Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha for next 2 days.
डल झील के कुछ हिस्सों में बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अन्य जलाशयों के जमने से स्थानीय नाविकों और पर्यटन गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। कश्मीर इस समय ‘चिल्लाई-कलां’ के चरम दौर में है। IMD के अनुसार 16 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे हल्की बर्फबारी की संभावना है।