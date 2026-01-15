Weather Update: अभी और सताएगी ठंड... कश्मीर में जमी डल झील, IMD का कई राज्यों को अलर्ट

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहा। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम की यही स्थिति बनी रह सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

दिल्ली को दिन में राहत, रात में बढ़ी ठंड राजधानी दिल्ली को दिन के समय इस भीषण ठंड से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान गिरकर 3.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो मौसमी औसत से 3.6 डिग्री कम है। गुरुवार के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें तापमान 5 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

पंजाब-हरियाणा में कड़ाके की ठंड दिल्ली के विपरीत हरियाणा और पंजाब में ठंड का असर अधिक रहा। हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से छह डिग्री कम है। गुरुग्राम के बाहरी इलाकों में जमीन पर बर्फ जैसी परत जमी देखी गई। पंजाब के बठिंडा में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री के आसपास रहा। कई क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई। IMD की चेतावनी और सलाह IMD ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले दो दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। विशेषज्ञों ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने, अनावश्यक यात्रा से बचने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।