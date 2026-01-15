मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update: अभी और सताएगी ठंड... कश्मीर में जमी डल झील, IMD का कई राज्यों को अलर्ट

    Weather Update Today: उत्तर भारत में बुधवार को भीषण शीतलहर का असर बना रहा और मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल इससे राहत की कोई संभावना नहीं है। पंजाब और हर ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 07:11:41 AM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 07:27:05 AM (IST)
    Weather Update: अभी और सताएगी ठंड... कश्मीर में जमी डल झील, IMD का कई राज्यों को अलर्ट
    Weather Update Today: उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। फाइल फोटो

    HighLights

    1. पंजाब-हरियाणा में तापमान 10 डिग्री तक नीचे
    2. कश्मीर में डल झील समेत जलाशय जमे
    3. घने कोहरे से ट्रैफिक और उड़ानें प्रभावित

    डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहा। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम की यही स्थिति बनी रह सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

    naidunia_image

    दिल्ली को दिन में राहत, रात में बढ़ी ठंड

    राजधानी दिल्ली को दिन के समय इस भीषण ठंड से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान गिरकर 3.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो मौसमी औसत से 3.6 डिग्री कम है। गुरुवार के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें तापमान 5 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।


    पंजाब-हरियाणा में कड़ाके की ठंड

    दिल्ली के विपरीत हरियाणा और पंजाब में ठंड का असर अधिक रहा। हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से छह डिग्री कम है। गुरुग्राम के बाहरी इलाकों में जमीन पर बर्फ जैसी परत जमी देखी गई। पंजाब के बठिंडा में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री के आसपास रहा। कई क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई।

    IMD की चेतावनी और सलाह

    IMD ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले दो दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। विशेषज्ञों ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने, अनावश्यक यात्रा से बचने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।

    घना कोहरा, ट्रैफिक और उड़ानें प्रभावित

    घने कोहरे के चलते सड़क यातायात और उड़ान सेवाएं प्रभावित हुईं। कई स्थानों पर स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। IMD ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों तक शीतलहर और घना कोहरा जारी रहेगा, जिससे स्वास्थ्य, कृषि और परिवहन पर असर पड़ सकता है।

    कश्मीर घाटी में हालात बेहद गंभीर

    कश्मीर घाटी में ठंड की स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शोपियां सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान माइनस 7.5 डिग्री तक गिर गया। पहलगाम में माइनस 6 डिग्री और गुलमर्ग में माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    डल झील जमी, पर्यटन प्रभावित

    डल झील के कुछ हिस्सों में बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अन्य जलाशयों के जमने से स्थानीय नाविकों और पर्यटन गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। कश्मीर इस समय ‘चिल्लाई-कलां’ के चरम दौर में है। IMD के अनुसार 16 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे हल्की बर्फबारी की संभावना है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.