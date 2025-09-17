Wetaher Update: मानसून की वापसी के बीच कई राज्यों में भारी बारिश, दिल्ली में बादल और UP-बिहार में बिगड़ेगा मौसम

एजेंसी, नईदिल्ली: देशभर में मानसून वापसी (Monsoon withdrawal) की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग IMD) ने 17 सितंबर 2025 को उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश (Weather Update Today) की चेतावनी दी है। वहीं दिल्ली-NCR में बादल छाए रहेंगे। हिमाचल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में बारिश से जानमाल का नुकसान हुआ है। मानसून की वापसी के इस चरण में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान (Aaj Ka Mausam) है।
दिल्ली-NCR में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार, 19 सितंबर तक आसमान में हल्के बादल बने रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23-25 डिग्री तक रहने का अनुमान है।
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहां तीन लोगों की मौत भी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले दो दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है।
पूर्वी यूपी में अगले दो दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिमी यूपी में भी कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी के लिए भारी बारिश का विशेष अलर्ट जारी किया गया है।
मानसून की वापसी (Withdrawal) शुरू!
राजस्थान से शुरू होकर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर तक मानसून की वापसी एक लंबी यात्रा होती है।
जब हवाओं की दिशा बदलने लगती है और नमी कम हो जाती है।
तब समझ लीजिए कि दक्षिण-पश्चिम मानसून वापसी की तैयारी कर रहा है।
मानसून की वापसी सिर्फ़ बारिश रुकने… pic.twitter.com/fyJSOf9C7n
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 16, 2025
पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 17 सितंबर को पूरे राज्य में बारिश होगी। पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और ठनका गिरने की भी संभावना है। मंगलवार को पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। हालांकि भागलपुर में औसत से 22% कम बारिश दर्ज हुई है, लेकिन timely वर्षा ने फसलों को राहत दी है।
पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 17 से 20 सितंबर तक बारिश जारी रहेगी।
मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अंतिम दौर में भी बारिश का असर जारी है। दिल्ली में बादल, यूपी-बिहार में भारी बारिश और उत्तराखंड में अलर्ट ने मौसम को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
