    Weather Update Today: 17 सितंबर 2025 को दिल्ली-NCR में बादल छाए रहेंगे जबकि यूपी, बिहार और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। मानसून की वापसी (Monsoon withdrawal) शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके अंतिम दौर में भी देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 08:23:59 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 08:31:26 AM (IST)
    Wetaher Update: मानसून की वापसी के बीच कई राज्यों में भारी बारिश, दिल्ली में बादल और UP-बिहार में बिगड़ेगा मौसम
    Aaj Ka Mausam: उत्तराखंड और यूपी में भारी बारिश का अलर्ट

    HighLights

    1. उत्तराखंड और यूपी में भारी बारिश का अलर्ट
    2. बिहार में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश
    3. मानसून वापसी पर भी राहत की बारिश

    एजेंसी, नईदिल्ली: देशभर में मानसून वापसी (Monsoon withdrawal) की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग IMD) ने 17 सितंबर 2025 को उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश (Weather Update Today) की चेतावनी दी है। वहीं दिल्ली-NCR में बादल छाए रहेंगे। हिमाचल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में बारिश से जानमाल का नुकसान हुआ है। मानसून की वापसी के इस चरण में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान (Aaj Ka Mausam) है।

    उत्तर भारत का मौसम (Mausam Ka Haal)

    दिल्ली-NCR में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार, 19 सितंबर तक आसमान में हल्के बादल बने रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23-25 डिग्री तक रहने का अनुमान है।

    उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहां तीन लोगों की मौत भी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले दो दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है।

    उत्तर प्रदेश का मौसम (UP weather Report)

    पूर्वी यूपी में अगले दो दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिमी यूपी में भी कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी के लिए भारी बारिश का विशेष अलर्ट जारी किया गया है।

    बिहार का मौसम (Bihar Ka Mausam)

    पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 17 सितंबर को पूरे राज्य में बारिश होगी। पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और ठनका गिरने की भी संभावना है। मंगलवार को पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। हालांकि भागलपुर में औसत से 22% कम बारिश दर्ज हुई है, लेकिन timely वर्षा ने फसलों को राहत दी है।

    अन्य राज्यों का मौसम (MP Weather Update)

    पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 17 से 20 सितंबर तक बारिश जारी रहेगी।

    मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अंतिम दौर में भी बारिश का असर जारी है। दिल्ली में बादल, यूपी-बिहार में भारी बारिश और उत्तराखंड में अलर्ट ने मौसम को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

