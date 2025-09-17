Wetaher Update: मानसून की वापसी के बीच कई राज्यों में भारी बारिश, दिल्ली में बादल और UP-बिहार में बिगड़ेगा मौसम

एजेंसी, नईदिल्ली: देशभर में मानसून वापसी (Monsoon withdrawal) की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग IMD) ने 17 सितंबर 2025 को उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश (Weather Update Today) की चेतावनी दी है। वहीं दिल्ली-NCR में बादल छाए रहेंगे। हिमाचल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में बारिश से जानमाल का नुकसान हुआ है। मानसून की वापसी के इस चरण में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान (Aaj Ka Mausam) है।

उत्तर भारत का मौसम (Mausam Ka Haal) दिल्ली-NCR में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार, 19 सितंबर तक आसमान में हल्के बादल बने रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23-25 डिग्री तक रहने का अनुमान है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहां तीन लोगों की मौत भी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले दो दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है।