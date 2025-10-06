मेरी खबरें
    Weather Update: दिल्ली में गर्मी से मिलेगी राहत, यूपी-बिहार में भीषण बारिश की चेतावनी

    6 अक्टूबर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई राज्यों में बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 08:18:16 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 08:18:16 AM (IST)
    आज कई प्रदेशों में होगी जमकर बारिश। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. दिल्ली में बादल छाए, बारिश से मौसम हुआ ठंडा।
    2. यूपी में ओलावृष्टि और बिजली चमकने की संभावना।
    3. बिहार में तेज आंधी, भारी बारिश का अलर्ट जारी।

    एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल और पंजाब में 6 अक्टूबर को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

    मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ और बिजनौर में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी यूपी में भी बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है।

    दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम (Delhi Weather)

    दिल्ली में 6 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे। बारिश की पूरी संभावना है, जिससे मौसम ठंडा हो जाएगा। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक जाएगा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री जाने का अनुमान है।

    बिहार में बिजली गिरने का खतरा (Bihar Weather)

    6 अक्टूबर को बिहार में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और किशनगंज में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इन इलाकों में बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है।

    बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि मौसम कभी भी खराब हो सकता है।

    उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा

    उत्तराखंड में भी बारिश का दौर तेज बना हुआ है। चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में भूस्खलन और नदी-नालों में जलस्तर बढ़ने का खतरा जताया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

