    Weather Update: सर्दी और घने कोहरे के बीच अगले 3 दिन इन राज्‍यों में बारिश की संभावना

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 05:44:08 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 05:46:53 PM (IST)
    Weather Update: सर्दी और घने कोहरे के बीच अगले 3 दिन इन राज्‍यों में बारिश की संभावना
    देश भर के मौसम का हाल।

    HighLights

    1. मौसम की चेतावनी, दिल्ली में बारिश, IMD ने येलो अलर्ट जारी किया।
    2. पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कोल्ड वेव, तमिलनाडु में बारिश होगी।
    3. उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है।

    Weather Update: शनिवार को भी दिल्ली-NCR में कोल्ड वेव और घना कोहरा छाया रहा। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में घना कोहरा छाया रहा। IMD ने दक्षिण भारत के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम का अनुमान यहां देखें।

    मौसम की चेतावनी: दिल्ली और आस-पास के नेशनल कैपिटल रीजन में हफ्तों से कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है। घने कोहरे की एक मोटी परत ने इलाके को ढक लिया, जिससे विज़िबिलिटी कम हो गई और सड़क हादसों की संभावना बढ़ गई।


    भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 17 जनवरी से उत्तर भारत में ठंड का एक नया दौर आने की संभावना है क्योंकि पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में भी घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम का अनुमान देखें।

    दिल्ली के मौसम का हाल

    शनिवार को दिल्ली और NCR में कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी। सुबह में कम से कम टेम्परेचर 3–5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो मौसम के औसत से कम है। दिल्ली-NCR के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की मोटी परत भी छाई रही, जिससे सुबह के समय विज़िबिलिटी कम हो गई। IMD ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें लोगों को घने कोहरे और कोल्ड वेव के बारे में सावधान किया गया है।

    उत्तरी मैदानी इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। आज दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है।

    कोल्ड वेव की चेतावनी

    पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दिन में ठंडे दिन रहने की उम्मीद है।

    IMD के मुताबिक, 17 जनवरी से भारत में सर्दी का नया दौर शुरू हो सकता है। एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 17 से 22 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

    यहां बारिश का अलर्ट

    18, 19 और 22 जनवरी को पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। 19 जनवरी को हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना है।

