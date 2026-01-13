Weather Update: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और पूरे उत्तर-पश्चिम में घने, खतरनाक कोहरे की चेतावनी दी है। कड़ाके की ठंड, जिसके कारण सोमवार को दिल्ली में 3.2 डिग्री सेल्सियस के साथ इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, के बने रहने और तेज होने की उम्मीद है, जबकि दक्षिणी राज्य बारिश की तैयारी कर रहे हैं।

उत्तर भारत के लिए IMD का अनुमान क्या है? IMD ने उत्तर-पश्चिम भारत के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें मंगलवार को घने से बहुत घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड की स्थिति का अनुमान है। पंजाब और हरियाणा में 12-13 जनवरी के लिए कोल्ड वेव और घने कोहरे के लिए रेड अलर्ट लागू है, जिसके बाद 17 जनवरी तक येलो अलर्ट रहेगा। तापमान में भारी गिरावट आई है, बठिंडा (0.6°C), गुरुग्राम (0°C), और अमृतसर (1°C) जैसी जगहों पर न्यूनतम तापमान जमा देने वाला रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा (हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और अंबाला सहित) के कुछ हिस्सों में खास तौर पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भी हल्का कोहरा छाए रहने की उम्मीद है।

कौन से इलाके रेड अलर्ट पर हैं? IMD और चंडीगढ़ मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यह सबसे ऊंचे लेवल की चेतावनी खराब मौसम की स्थिति को दिखाती है जिससे जान को खतरा हो सकता है और रोज़ाना के काम और ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से रुक सकता है। यह अलर्ट खास तौर पर बहुत ज़्यादा ठंडी लहर और घने कोहरे के लिए है। क्या ठंडी लहर का असर भारत के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ेगा? ठंड का असर उत्तर भारत से आगे भी बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में तापमान गिरने की उम्मीद है। राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है, जिसमें नजीबाबाद, मेरठ और मुरादाबाद जैसे इलाके शामिल हैं।