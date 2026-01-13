मेरी खबरें
    Weather Update: कंपकपाने वाली सर्दी के बीच इन राज्‍यों में बारिश की संभावना

    ठंड का असर उत्तर भारत से आगे भी बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में तापमान गिरन ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 05:44:24 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 05:50:50 PM (IST)
    Weather Update: कंपकपाने वाली सर्दी के बीच इन राज्‍यों में बारिश की संभावना
    देश भर के मौसम का हाल।

    HighLights

    1. उत्तर भारत के उलट, दक्षिण भारत में मौसम का पैटर्न अलग रहने की उम्मीद है।
    2. तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में बारिश की संभावना।
    3. महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है।

    Weather Update: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और पूरे उत्तर-पश्चिम में घने, खतरनाक कोहरे की चेतावनी दी है। कड़ाके की ठंड, जिसके कारण सोमवार को दिल्ली में 3.2 डिग्री सेल्सियस के साथ इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, के बने रहने और तेज होने की उम्मीद है, जबकि दक्षिणी राज्य बारिश की तैयारी कर रहे हैं।

    उत्तर भारत के लिए IMD का अनुमान क्या है?

    IMD ने उत्तर-पश्चिम भारत के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें मंगलवार को घने से बहुत घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड की स्थिति का अनुमान है। पंजाब और हरियाणा में 12-13 जनवरी के लिए कोल्ड वेव और घने कोहरे के लिए रेड अलर्ट लागू है, जिसके बाद 17 जनवरी तक येलो अलर्ट रहेगा। तापमान में भारी गिरावट आई है, बठिंडा (0.6°C), गुरुग्राम (0°C), और अमृतसर (1°C) जैसी जगहों पर न्यूनतम तापमान जमा देने वाला रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा (हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और अंबाला सहित) के कुछ हिस्सों में खास तौर पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भी हल्का कोहरा छाए रहने की उम्मीद है।


    कौन से इलाके रेड अलर्ट पर हैं?

    IMD और चंडीगढ़ मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यह सबसे ऊंचे लेवल की चेतावनी खराब मौसम की स्थिति को दिखाती है जिससे जान को खतरा हो सकता है और रोज़ाना के काम और ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से रुक सकता है। यह अलर्ट खास तौर पर बहुत ज़्यादा ठंडी लहर और घने कोहरे के लिए है।

    क्या ठंडी लहर का असर भारत के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ेगा?

    ठंड का असर उत्तर भारत से आगे भी बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में तापमान गिरने की उम्मीद है। राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है, जिसमें नजीबाबाद, मेरठ और मुरादाबाद जैसे इलाके शामिल हैं।

    दक्षिण भारत के लिए मौसम का अनुमान क्या है?

    उत्तर भारत के उलट, दक्षिण भारत में मौसम का पैटर्न अलग रहने की उम्मीद है। तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है, जिसमें मुंबई के दक्षिण के इलाके जैसे रायगढ़, रत्नागिरी और मराठवाड़ा के कुछ हिस्से शामिल हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौसम सूखा रहने की उम्मीद है।

    दिल्ली में इस सीज़न का सबसे कम तापमान क्या था?

    सोमवार, 12 जनवरी को, देश की राजधानी दिल्ली में इस सीज़न का सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह कड़ाके की ठंड बनी रहने की उम्मीद है, घने कोहरे से विज़िबिलिटी और कम हो सकती है और ठंड का एहसास बढ़ सकता है।

