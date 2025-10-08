Weather Update: उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत, पंजाब-बिहार में बारिश से फसलें डूबीं, पहाड़ों पर बर्फबारी

डिजिटल डेस्क, नई दुनिया। लगातार हो रही बारिश से उत्तर भारत के मौसम(North India weather) में ठंडक घुलने लगी है। मैदानी और पर्वतीय इलाकों में जारी वर्षा और बर्फबारी के कारण जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं परेशानियां भी बढ़ गई हैं। पंजाब और बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से खेत पानी में डूब गए, जिससे फसलें खराब हो रही हैं।

पंजाब और हरियाणा में लगातार बरसात से मंडियों में रखा धान और गेहूं भीग गया है। एनसीआर में मंगलवार शाम भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट(NCR orange alert) जारी किया गया था। शाम को आई तेज हवाओं और तेज बारिश ने तापमान को कई डिग्री गिरा दिया। शाम 5:30 बजे तक पालम वेधशाला ने 41.6 मिमी बारिश दर्ज की। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री नीचे है।

पंजाब के कई जिलों में मूसलधार बारिश पंजाब के कई इलाकों में मंगलवार को हुई बारिश से किसानों की चिंता और गहरी हो गई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने पककर तैयार धान को खेतों में गिरा दिया और मंडियों में रखा अनाज भी खराब हो गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार वर्षा से बांधों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे सतलुज, ब्यास और रावी नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अक्टूबर में पंजाब में बरसात का 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले 24 घंटों में पंजाब में 8.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं हरियाणा में तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे अधिकतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक नीचे आ गया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 16 जिलों में बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण मंडियों में रखा गेहूं भी भीग गया।