देशभर में कड़ाके की सर्दी के साथ इन राज्यों में आज होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

डिजिटल डेस्क। Weather Update: उत्तर भारत में ठंड तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच चुका है, जबकि मैदानी राज्यों में भी पारा लगातार गिर रहा है और सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने देश के छह राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
जहां उत्तर भारत में शीतलहर का असर बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण भारत लगातार बारिश से जूझ रहा है। कई स्थानों पर भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। आईएमडी का कहना है कि एक से दो दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति और तेज हो सकती है।
दिल्ली में तापमान गिरेगा
राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। सुबह-शाम 20–25 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, हालांकि प्रदूषण स्तर में राहत मिलना मुश्किल है।
यूपी में ठंडी हवाएं और गिरता तापमान
आईएमडी के अनुसार, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और अलीगढ़ सहित कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पश्चिमी यूपी में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। दिल्ली-एनसीआर से लगे यूपी के जिलों में हल्की हवाएं चलने का पूर्वानुमान है।
बिहार में कड़ाके की ठंड
बिहार के ज्यादातर जिलों में ठंड बढ़ गई है। आज कई शहरों में अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। राज्य में 15–20 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
पहाड़ी राज्यों में पारा माइनस में
कश्मीर घाटी, ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों और कई पहाड़ी जिलों में रात का तापमान जमाव बिंदु के नीचे दर्ज हो रहा है। श्रीनगर में शनिवार रात न्यूनतम तापमान माइनस 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रातों में शामिल है। हिमाचल के 13 स्थानों पर पारा पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। उत्तराखंड में भी पाला, कोहरा और ठंडी हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
आईएमडी के अनुसार, दक्षिण और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में आज भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इनमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं। तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
