देशभर में कड़ाके की सर्दी के साथ इन राज्यों में आज होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

डिजिटल डेस्क। Weather Update: उत्तर भारत में ठंड तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच चुका है, जबकि मैदानी राज्यों में भी पारा लगातार गिर रहा है और सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने देश के छह राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

जहां उत्तर भारत में शीतलहर का असर बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण भारत लगातार बारिश से जूझ रहा है। कई स्थानों पर भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। आईएमडी का कहना है कि एक से दो दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति और तेज हो सकती है।