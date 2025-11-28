मेरी खबरें
    Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दक्षिण में 'सेन्यार' से भारी बारिश का खतरा

    उत्तर भारत में ठंड तेजी से बढ़ रही है और कई राज्यों में तापमान एक अंक पर पहुंच गया है। दिल्ली-एनसीआर में कोहरा, पंजाब-हरियाणा में शीतलहर का असर दिख रहा है। वहीं दक्षिण भारत में चक्रवात ‘सेन्यार’ के कारण भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 07:54:19 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 07:54:19 AM (IST)
    उत्तर भारत में सताएगा सर्दी का सितम। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. उत्तर भारत में तापमान गिरा, ठंड और कोहरा बढ़ा
    2. दिल्ली-एनसीआर में सुबह मध्यम कोहरा की संभावना
    3. दक्षिण में ‘सेन्यार’ से भारी बारिश, तेज हवाएं

    एजेंसी, नई दिल्ली। उत्तर भारत में सर्दी अब तेजी से अपने पैर पसारने लगी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड समेत मैदानी इलाकों में तापमान एक अंक तक पहुंचने लगा है, जिससे कोहरा और ठिठुरन बढ़ रही है।

    दूसरी ओर दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान ‘सेन्यार’ के कारण भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल सकते हैं।


    दिल्ली-एनसीआर में सुबह कोहरा (Weather Of Delhi)

    राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को सुबह हल्के से मध्यम कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। दिन में धूप निकलेगी, लेकिन ठंड का असर बना रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

    जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तापमान माइनस में पहुंच चुका है, जिससे मैदानी इलाकों में बर्फीली हवा का असर बढ़ेगा।

    पंजाब-हरियाणा में शीतलहर का असर (Weather Of Punjab Hariyana)

    पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह-शाम धुंध छाई रह सकती है। तापमान गिरने के साथ शीतलहर की स्थिति बन सकती है। यहां अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    दक्षिण भारत में सेन्यार का कहर (Weather Of Tamilnadu)

    तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान सेन्यार के कारण भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। तेज हवाएं 100 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं। मौसम विभाग ने 28 नवंबर से अगले तीन दिन इन क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है।

    राजस्थान में ठंड के बीच हल्की बारिश की संभावना (Weather Of Rajasthan)

    राजस्थान के अधिकांश इलाकों में दिन में धूप रहेगी, लेकिन रात में ठंड और बढ़ेगी। जालौर, सिरोही, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और राजसमंद में बादल छाने और हल्की बारिश के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

