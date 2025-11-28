Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दक्षिण में ‘सेन्यार’ से भारी बारिश का खतरा

एजेंसी, नई दिल्ली। उत्तर भारत में सर्दी अब तेजी से अपने पैर पसारने लगी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड समेत मैदानी इलाकों में तापमान एक अंक तक पहुंचने लगा है, जिससे कोहरा और ठिठुरन बढ़ रही है।

दूसरी ओर दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान ‘सेन्यार’ के कारण भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल सकते हैं।

दिल्ली-एनसीआर में सुबह कोहरा (Weather Of Delhi)

राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को सुबह हल्के से मध्यम कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। दिन में धूप निकलेगी, लेकिन ठंड का असर बना रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तापमान माइनस में पहुंच चुका है, जिससे मैदानी इलाकों में बर्फीली हवा का असर बढ़ेगा।

पंजाब-हरियाणा में शीतलहर का असर (Weather Of Punjab Hariyana)

पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह-शाम धुंध छाई रह सकती है। तापमान गिरने के साथ शीतलहर की स्थिति बन सकती है। यहां अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

दक्षिण भारत में सेन्यार का कहर (Weather Of Tamilnadu)

तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान सेन्यार के कारण भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। तेज हवाएं 100 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं। मौसम विभाग ने 28 नवंबर से अगले तीन दिन इन क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है।