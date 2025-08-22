Weather Update Today: मुंबई समेत उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तरकाशी में आपदा का बढ़ा खतरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कुल 26 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में मानसून का असर देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश (Extremely Heavy Rainfall) की संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश का अनुमान पश्चिमी भारत के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 24 घंटों में जोरदार वर्षा हो सकती है। वहीं कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मध्य और पूर्वी भारत में भी असर 24 अगस्त तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। साथ ही जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

पूर्वोत्तर भारत में तेज बौछारें 20 से 24 अगस्त के बीच असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए येलो अलर्ट लगातार छह दिनों तक बारिश से जूझ रही मुंबई के लिए मौसम विभाग ने शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले यहां रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारी बारिश से मुंबई में जलभराव, ट्रैफिक जाम और हवाई व रेल यातायात पर असर पड़ा है। हालांकि, विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में शहर को कुछ राहत मिल सकती है।