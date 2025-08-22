Weather Update Today: मुंबई समेत उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तरकाशी में आपदा का बढ़ा खतरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
विभाग के अनुसार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कुल 26 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में मानसून का असर देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश (Extremely Heavy Rainfall) की संभावना जताई गई है।
पश्चिमी भारत के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 24 घंटों में जोरदार वर्षा हो सकती है। वहीं कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।
24 अगस्त तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। साथ ही जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
20 से 24 अगस्त के बीच असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है।
लगातार छह दिनों तक बारिश से जूझ रही मुंबई के लिए मौसम विभाग ने शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले यहां रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारी बारिश से मुंबई में जलभराव, ट्रैफिक जाम और हवाई व रेल यातायात पर असर पड़ा है। हालांकि, विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में शहर को कुछ राहत मिल सकती है।
उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी कस्बे में भारी मलबे की वजह से यमुना नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है, जिससे झील बन गई है। कई सरकारी भवन, होटल, होमस्टे और दुकानें जलमग्न हो गए हैं। यमुनोत्री हाईवे का संपर्क भी टूट गया है।
स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भवनों को खाली कराया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस व अन्य विभाग मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं।
यह भी पढ़ें- MP Rain Alert: मध्य प्रदेश के 24 जिलों में आज और कल झमाझम बारिश के आसार, उज्जैन, ग्वालियर में भी जमकर बरसेंगे बादल
भारी बारिश और नदी के तेज बहाव के कारण यमुनोत्री धाम की यात्रा भी बाधित हो गई है। कई तीर्थ यात्री विभिन्न पड़ावों पर फंसे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और खतरे को टालने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।