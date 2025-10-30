Weather Update: मोंथा तूफान से बिगड़े हालात, MP-CG सहित कई राज्यों में बारिश और ठंड का डबल वार

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है। मोंथा तूफान के प्रभाव से यूपी, बिहार, दिल्ली, MP, CG समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना (Weather Update) जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD Rain Alert) ने पूर्वी यूपी और बिहार के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में आए इस तूफान की वजह से उत्तर भारत तक ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं। अब धीरे-धीरे सर्दी का असर बढ़ने लगा है और लोगों को गर्म कपड़े निकालने का समय आ गया है।
मौसम विभाग के अनुसार, बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने पहले भी तीन दिन के लिए खराब मौसम का अलर्ट जारी किया था। अगले 48 घंटों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन बारिश के बाद ठंड में बढ़ोतरी तय है। मोंथा तूफान का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में दिखाई दे रहा है।
दिल्ली में भी 30 अक्टूबर को हल्की बारिश के आसार हैं। 28 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश की कोशिश की थी ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब जब मौसम विभाग ने प्राकृतिक बारिश का अनुमान लगाया है, तो राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया कि 1 नवंबर के बाद दिल्ली में ठंड तेजी से बढ़ेगी।
उत्तर प्रदेश में भी 30 और 31 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वी यूपी के 17 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इनमें मऊ, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, अयोध्या, बाराबंकी, जालौन, बरेली और रायबरेली जैसे जिले शामिल हैं। इन इलाकों में तेज हवाएं चलने और तापमान में गिरावट की संभावना है।
(A) Well Marked Low Pressure area over northeast Vidarbha and adjoining south Chhattisgarh and east Madhya Pradesh:
The Well Marked Low Pressure Area [Remnant of #Severe_Cyclonic_Storm “#Montha”] over east #Vidarbha and adjoining south #Chhattisgarh moved nearly northwards and… pic.twitter.com/4DuDALt1Og
— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 30, 2025
मध्य प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहे और छह जिलों में वर्षा दर्ज की गई। उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। उज्जैन और शिवपुरी में सबसे अधिक तापमान में कमी देखी गई। उज्जैन का अधिकतम तापमान 9.9 डिग्री की गिरावट के साथ 23 डिग्री सेल्सियस और शिवपुरी का 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
बुधवार रात को कई शहरों में तापमान 21 डिग्री तक पहुंच गया। सुबह से ही तेज ठंडी हवाओं और बादलों ने लोगों को सर्द मौसम का एहसास कराया। दिन का तापमान सामान्य से करीब सात डिग्री सेल्सियस कम रहा।
कुल मिलाकर, मोंथा तूफान का असर अब उत्तर भारत में पूरी तरह दिखने लगा है। जहां बारिश से राहत मिलेगी, वहीं आने वाले दिनों में ठंड की शुरुआत और तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सावधानी बरतने और यात्रा से पहले मौसम की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी है।