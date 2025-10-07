Weather Update: बिहार से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक बारिश का तांडव! IMD ने जारी किया अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। दिल्ली-एनसीआर(Delhi NCR heavy rain) में मंगलवार तड़के से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। सोमवार को भी कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई थी। दो दिन से जारी बरसात के चलते तापमान में गिरावट आई है और लोगों को हल्की ठंडक महसूस होने लगी है।
IMD की चेतावनी
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही अलर्ट जारी कर चेताया था कि अगले 48 घंटे तक हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
CS “Shakhti” over WC and adjoining NW AS moved nearly westwards lay centered at 2030 hrs IST of 6 th October, 2025 over the same region about 170 km southeast of Masirah. It is likely to recurve and move slowly E-SE over WC & NW AS and weaken into a D by the morning of 7th. pic.twitter.com/qeFQ727CJE
— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 6, 2025
बिहार में वज्रपात और गरज-चमक का अलर्ट
इधर, मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के 23 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात(Bihar thunderstorm alert) को लेकर चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटों में उत्तरी बिहार के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जबकि पटना समेत दक्षिणी भागों में बादल छाए रहने के बावजूद मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा। अनुमान जताया गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान बिहार में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है।
जहां दिल्ली-एनसीआर में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, वहीं बिहार(Bihar rain forecast) में गरज-चमक और वज्रपात की आशंका लोगों के लिए चिंता बढ़ा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दो दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम का यही मिजाज बना रहेगा।
