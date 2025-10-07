Weather Update: बिहार से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक बारिश का तांडव! IMD ने जारी किया अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। दिल्ली-एनसीआर(Delhi NCR heavy rain) में मंगलवार तड़के से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। सोमवार को भी कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई थी। दो दिन से जारी बरसात के चलते तापमान में गिरावट आई है और लोगों को हल्की ठंडक महसूस होने लगी है।

IMD की चेतावनी भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही अलर्ट जारी कर चेताया था कि अगले 48 घंटे तक हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।