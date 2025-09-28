Weather Update: 3 अक्टूबर तक बारिश का तांडव! IMD का अलर्ट, UP-MP-CG सहित कई राज्यों में अगले पांच दिन होगी भारी बारिश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों के लिए 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, CG पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा।

महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश 28 से 29 सितंबर के दौरान महाराष्ट्र में और 28 से 30 सितंबर के बीच गुजरात में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। विशेषकर उत्तर कोंकण और उत्तर-मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। 29 सितंबर को दक्षिण गुजरात क्षेत्र और 30 सितंबर को सौराष्ट्र-कच्छ में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

मध्य और पूर्वी भारत का हाल IMD ने बताया कि 2 और 3 अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ में, वहीं दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार और झारखंड में 2 से 3 अक्टूबर के बीच बारिश का दौर रहेगा, जबकि ओडिशा में 1 से 3 अक्टूबर तक अच्छी बारिश हो सकती है। MP के 10 जिलों में भारी वारिश का एलान मौसम विज्ञान केंद्र ने भले ही प्रदेश के 10 जिलों से मानसून की वापसी का ऐलान कर दिया हो, लेकिन उनमें से रतलाम और श्योपुर में शनिवार को बौछारें दर्ज की गईं। वहीं, ओडिशा और उससे लगे छत्तीसगढ़ पर अवदाब का क्षेत्र बनने से रविवार को इंदौर संभाग में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

Depression over south Chhattisgarh and nbd.moved west-northwestwardswith a speed of 37 kmph during past 6 hours and lay centred at 2330 hrs IST of 27 Sept, over east Vidarbah & nbd., 40 km north-northeast of Chandrapur (Vidarbha), 50 km southwest of Bramhapuri(Vidarbha). pic.twitter.com/Q0FAsuDbsa — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 27, 2025 उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलर्ट उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कई जिलों में बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है। आज (28 सितंबर) अलीगढ़, मथुरा, हापुड़, आगरा, इटावा, कानपुर समेत 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भी अगले 7 दिनों तक बिजली चमकने और तूफान आने का अंदेशा है। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, जबकि 1 से 3 अक्टूबर तक अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। असम और मेघालय में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारी वर्षा हो सकती है। 2 और 3 अक्टूबर को पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 𝐈𝐌𝐃 & 𝐍𝐃𝐑𝐅 stand united for your safety from predicting weather to saving lives. 𝐈𝐌𝐃 warns with accurate forecasts, 𝐍𝐃𝐑𝐅 responds with rescue & relief. Together we Warn, Respond and Educate. pic.twitter.com/W54zAJiPE9 — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 27, 2025 दक्षिण भारत का मौसम