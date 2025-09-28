मेरी खबरें
    Weather Update: 3 अक्टूबर तक बारिश का तांडव! IMD का अलर्ट, UP-MP-CG सहित कई राज्यों में अगले पांच दिन होगी भारी बारिश

    Weather Update Today: मौसम विभाग (IMD) ने 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी, MP, महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। दुर्गा पूजा और दशहरे तक बारिश का असर जारी रहने की संभावना है। तेज हवाएं और वज्रपात के खतरे को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 07:28:08 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 07:29:56 AM (IST)
    1. महाराष्ट्र-गुजरात में भारी वर्षा का अलर्ट
    2. UP-MP के कई जिलों में येलो अलर्ट
    3. दुर्गा पूजा-दशहरे पर भी बरसेगा पानी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों के लिए 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, CG पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा।

    महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश

    28 से 29 सितंबर के दौरान महाराष्ट्र में और 28 से 30 सितंबर के बीच गुजरात में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। विशेषकर उत्तर कोंकण और उत्तर-मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। 29 सितंबर को दक्षिण गुजरात क्षेत्र और 30 सितंबर को सौराष्ट्र-कच्छ में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

    मध्य और पूर्वी भारत का हाल

    IMD ने बताया कि 2 और 3 अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ में, वहीं दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार और झारखंड में 2 से 3 अक्टूबर के बीच बारिश का दौर रहेगा, जबकि ओडिशा में 1 से 3 अक्टूबर तक अच्छी बारिश हो सकती है।

    MP के 10 जिलों में भारी वारिश का एलान

    मौसम विज्ञान केंद्र ने भले ही प्रदेश के 10 जिलों से मानसून की वापसी का ऐलान कर दिया हो, लेकिन उनमें से रतलाम और श्योपुर में शनिवार को बौछारें दर्ज की गईं। वहीं, ओडिशा और उससे लगे छत्तीसगढ़ पर अवदाब का क्षेत्र बनने से रविवार को इंदौर संभाग में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

    उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलर्ट

    उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कई जिलों में बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है। आज (28 सितंबर) अलीगढ़, मथुरा, हापुड़, आगरा, इटावा, कानपुर समेत 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भी अगले 7 दिनों तक बिजली चमकने और तूफान आने का अंदेशा है।

    पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश

    28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, जबकि 1 से 3 अक्टूबर तक अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। असम और मेघालय में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारी वर्षा हो सकती है। 2 और 3 अक्टूबर को पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

    दक्षिण भारत का मौसम

    केरल, माहे, तेलंगाना और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 28 सितंबर को बारिश का अनुमान है। वहीं, 1 से 3 अक्टूबर तक तटीय कर्नाटक में झमाझम वर्षा हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अगले पांच दिन तक 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।

    मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि दशहरे तक देश के कई हिस्सों में बारिश का असर बना रहेगा। किसानों, यात्रियों और आम लोगों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है, खासकर उन इलाकों में जहां वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।

