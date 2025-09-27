मेरी खबरें
    Weather Update: IMD ने जारी किए रेड-ऑरेंज अलर्ट, कई राज्यों में 30 सितंबर तक झमाझम बारिश की संभावना

    Weather Update Today: देश का मौसम इन दिनों अलग-अलग रंग दिखा रहा है। कहीं भारी बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है, तो कहीं उमस और चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत से मॉनसून की विदाई हो चुकी है और यहां गर्मी का असर बढ़ गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 07:08:22 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 07:14:57 AM (IST)
    उत्तराखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

    HighLights

    1. ओडिशा में रेड अलर्ट जारी
    2. दिल्ली में उमस और गर्मी
    3. यूपी में बारिश से राहत नहीं

    डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली: देश के कई हिस्सों में इस समय मौसम ने अजब-गजब रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, जहां कुछ राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, वहीं कई इलाकों में लोग भीषण गर्मी और उमस से परेशान हैं। 27 से 30 सितंबर तक कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

    दिल्ली-एनसीआर का हाल

    राजधानी दिल्ली से मॉनसून 24 सितंबर को विदा हो चुका है। अब यहां तेज धूप और उमस का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 29 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी।

    ओडिशा और दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट

    मौसम विभाग ने ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया है। यहां कई जगहों पर अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है।

    महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण का मौसम

    मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में 26 से 30 सितंबर तक लगातार भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है।

    उत्तर भारत में मिला-जुला असर

    उत्तर भारत के कई राज्यों में मॉनसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 27 से 30 सितंबर तक कहीं-कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने आंधी और तेज हवाओं की भी चेतावनी दी है।

    यूपी और बिहार में मौसम

    लखनऊ समेत यूपी के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों लोग उमस और गर्मी से परेशान हैं। 1 अक्टूबर तक यहां बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। वहीं बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

    पूर्वी राज्यों का हाल

    झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, सिक्किम और विदर्भ में 27 से 30 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में लगातार चार दिनों तक बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

