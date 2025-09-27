Weather Update: IMD ने जारी किए रेड-ऑरेंज अलर्ट, कई राज्यों में 30 सितंबर तक झमाझम बारिश की संभावना

डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली: देश के कई हिस्सों में इस समय मौसम ने अजब-गजब रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, जहां कुछ राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, वहीं कई इलाकों में लोग भीषण गर्मी और उमस से परेशान हैं। 27 से 30 सितंबर तक कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
राजधानी दिल्ली से मॉनसून 24 सितंबर को विदा हो चुका है। अब यहां तेज धूप और उमस का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 29 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी।
मौसम विभाग ने ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया है। यहां कई जगहों पर अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है।
मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में 26 से 30 सितंबर तक लगातार भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है।
The weather is changing, winds are shifting, skies are clearing, and the southwest monsoon is slowly withdrawing from India. The Southwest Monsoon begins its gradual retreat from India. pic.twitter.com/yGCKOuhyx1
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 26, 2025
उत्तर भारत के कई राज्यों में मॉनसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 27 से 30 सितंबर तक कहीं-कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने आंधी और तेज हवाओं की भी चेतावनी दी है।
लखनऊ समेत यूपी के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों लोग उमस और गर्मी से परेशान हैं। 1 अक्टूबर तक यहां बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। वहीं बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।
Depression over northwest and adjoining west central Bay of Bengal off South Odisha- North AP coasts moved nearly westwards with a speed of 10 kmph during past 6 hours and lay centred at 2330 hrs IST of yesterday, 26th September 2025, over NW BoB close to south Odisha coast
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 26, 2025
झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, सिक्किम और विदर्भ में 27 से 30 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में लगातार चार दिनों तक बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
यह भी पढ़ें- MP Weather Update: मानसून में इस बार जमकर बरसा पानी, जुलाई में टूटा रिकॉर्ड, बस होने वाली है विदाई