Weather Update: IMD ने जारी किए रेड-ऑरेंज अलर्ट, कई राज्यों में 30 सितंबर तक झमाझम बारिश की संभावना

डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली: देश के कई हिस्सों में इस समय मौसम ने अजब-गजब रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, जहां कुछ राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, वहीं कई इलाकों में लोग भीषण गर्मी और उमस से परेशान हैं। 27 से 30 सितंबर तक कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर का हाल राजधानी दिल्ली से मॉनसून 24 सितंबर को विदा हो चुका है। अब यहां तेज धूप और उमस का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 29 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी।

ओडिशा और दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया है। यहां कई जगहों पर अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण का मौसम मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में 26 से 30 सितंबर तक लगातार भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। The weather is changing, winds are shifting, skies are clearing, and the southwest monsoon is slowly withdrawing from India. The Southwest Monsoon begins its gradual retreat from India. pic.twitter.com/yGCKOuhyx1 — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 26, 2025 उत्तर भारत में मिला-जुला असर