Weather Update: घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, NCR में प्रदूषण और धुंध की मार; यूपी में स्कूलों की छुट्टी

डिजिटल डेस्क: पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। रविवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर वाहन बेहद धीमी गति से चलते नजर आए। कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेल और हवाई यातायात पर पड़ा है। लंबी दूरी की कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जबकि अनेक उड़ानों के परिचालन में भी बाधा आई है।

नए साल में ठंड से मिल सकती है थोड़ी राहत मौसम विभाग के अनुसार, 31 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड का असर बरकरार रहने की संभावना है। उसके बाद मैदानी इलाकों में रात के न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं नए साल के पहले दिन से दिन के समय भी तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है।