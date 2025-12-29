Weather Update: घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, NCR में प्रदूषण और धुंध की मार; यूपी में स्कूलों की छुट्टी

डिजिटल डेस्क: पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। रविवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर वाहन बेहद धीमी गति से चलते नजर आए। कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेल और हवाई यातायात पर पड़ा है। लंबी दूरी की कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जबकि अनेक उड़ानों के परिचालन में भी बाधा आई है।
मौसम विभाग के अनुसार, 31 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड का असर बरकरार रहने की संभावना है। उसके बाद मैदानी इलाकों में रात के न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं नए साल के पहले दिन से दिन के समय भी तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है।
पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर उत्तर प्रदेश पर हो रहा है। राज्य में कड़ाका, हाड़ कंपा देने वाली ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को एक जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश प्रदेश के सभी सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड सहित सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।
सीएम योगी ने अधिकारियों से जरूरतमंदों के लिए कंबल और अन्य पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रैन बसेरों में गर्म बिस्तर, स्वच्छता, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था जैसी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तर भारत के अन्य मैदानी राज्यों में ठंड कहर बरपा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही घना कोहरा होने के कारण भी जनजीवन प्रभावित हो रहा है।पटना में सुबह के समय दृश्यता 100 मीटर रही, वहीं गया में 50 मीटर दृश्यता रही। प्रदेश के अन्य जिलों छपरा, फारबिसगंज, बक्सर, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद में भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, इन जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। राज्य के 6 से ज्यादा जिलों में रात का न्यूनतन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। वहीं पंजाब के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान की स्थिति 3-4 डिग्री के बीच बनी हुई है। रविवार को फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री रहा।
दिल्ली में कोहरा और प्रदूषण ने एक साथ मिलकर लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। रविवार को दिल्ली एनसीआर का न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सुबह-सुबह कोहरे के कारण दृश्यता बहुत ही कम रही। इसके साथ ही एनसीआर में हवा की गुणवत्ता भी बहुत खराब है। सीपीसीबी के अनुसार, रविवार के AQI 390 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है।
कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ट्रेनें 18 घंटे तक देरी से चलीं, जबकि आईजीआई एयरपोर्ट पर इंडिगो की 13 उड़ानें रद और 100 से अधिक उड़ानें विलंबित रहीं।