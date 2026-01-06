Weather Update: पंजाब, दिल्ली-NCR से बिहार तक तेज शीतलहर का अलर्ट, पहाड़ों बर्फबारी से और बढ़ेगी ठिठुरन

डिजिटल डेस्क: पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है। जिसके प्रभाव से शुष्क और ठंडी हवाएं तेजी से मैदानी राज्यों की ओर चल रही हैं। उत्तरी ठंडी हवाओं के असर के यूपी, बिहार दिल्ली एनसीआर, पंजाब हरियाणा में कड़ाके के की हाड़ गला देने वाली ठंड पड़ रही है।

मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर के मैदानी राज्यों में यह यह ठिठुरन भरी कड़ाके की ठंड की स्थिति आने वाले अगले 3-4 दिनों तक बने रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों में दिन के समय धूप निकलेगी, लेकिन उसके बाद से तेजी से तापमान नीचे गिरेगा।

मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है कि उत्तर भारत में पंजाब से लेकर बिहार तक मंगलवार को न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। वहीं आईएमडी की ओर से आने वाले 3-4 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में तापमान में भी गिरावट जारी रहेगा।

उत्तर से चलने वाली शुष्क और ठंडी बर्फीली हवाओं का असर दिल्ली यूपी के साथ-साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों पर भी पड़ रहा है। इन राज्यों के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट होने की संभावना है।

हिमालयी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय

भारत के हिमालयी क्षेत्र में फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके असर से हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है, वहीं निचली पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे इन राज्यों में भयानक सर्दी पड़ रही है।

वहीं निचले पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश के कारण हवा में थोड़ी नमी आएगी। जिसका सीधा प्रभाव मैदानी राज्यों पर देखा जाएगा। उत्तर-पश्चिम से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोहरे की तीव्रता एक-दो दिनों में कम हो सकती है।

दिल्ली एनसीआर में गिरेगा तापमान

दिल्ली एनसीआर में अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज होने की संभावना है। ठंडी हवाओं के असर से प्रदूषण और कोहरे में काफी हद तक कमी आने की संभावना है। हालांकि सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा रहेगी।। पंजाब व हरियाणा में नौ जनवरी तक शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि कुछ इलाकों में रात के समय कोहरा भी छाया रहेगा।

10 जनवरी के बाद बदल सकता है मौसम

मौसम वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ दिनों तक कोई उत्तर भारत में कोई नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएगा। ऐसे में ठंडी और सूखी हवाओं के असर से मौसम ऐसा ही बना रहेगा। यदि अगले कुछ दिनों में कोई नया पश्चिमी विक्षोभ नहीं आता, तो इस स्थिति में मौसम 10 जनवरी के बाद धीरे-धीरे बदल सकता है। कोहरे और शीतलहर में थोड़ी कमी आ सकती है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।