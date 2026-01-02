Weather Update: पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट, राजस्थान-मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश से बढ़ी कंपकपी

डिजिटल डेस्क: पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है, इसके साथ ही शीतलहर और ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। इन राज्यों में साल 2026 की शुरूआत घने कोहरे और शीतलहर के साथ हुई है, वहीं साल के दूसरे दिन यानी दो जनवरी को भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है।

मौसम विभाग की ओर दिल्ली एनसीआर, यूपी-बिहार मध्य प्रदेश के कई जिलों में घने से अति घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया है, जिस कारण इन राज्यों में दृश्यता अत्यंत कम रहेगी। वहीं पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में विक्षोभ के प्रभाव के कारण बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर मैदानी राज्यों पर देखने को मिल रहा है, एनसीआर समेत अन्य राज्यों में शीतलहर से हाड़ कंपाने वाली ठंडी पड़ रही है।