Weather Update: पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट, राजस्थान-मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश से बढ़ी कंपकपी

डिजिटल डेस्क: पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है, इसके साथ ही शीतलहर और ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। इन राज्यों में साल 2026 की शुरूआत घने कोहरे और शीतलहर के साथ हुई है, वहीं साल के दूसरे दिन यानी दो जनवरी को भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है।
मौसम विभाग की ओर दिल्ली एनसीआर, यूपी-बिहार मध्य प्रदेश के कई जिलों में घने से अति घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया है, जिस कारण इन राज्यों में दृश्यता अत्यंत कम रहेगी। वहीं पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में विक्षोभ के प्रभाव के कारण बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर मैदानी राज्यों पर देखने को मिल रहा है, एनसीआर समेत अन्य राज्यों में शीतलहर से हाड़ कंपाने वाली ठंडी पड़ रही है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 7-9 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है। इसके साथ ही घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे हवाई यातायात और रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इसके साथ ही भयंकर प्रदूषण के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है. दिल्ली में मौसम की यह स्थिति आने वाले 5-6 जनवरी तक रहने वाला है।
मौसम विभाग ने उत्तर भारत के दो प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों के कई जिलों में दृश्यता अत्यंत कम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ठंड के कारण ठिठुरन भी बढ़ेगी।
यह भी पढ़ें- CG Weather Update: कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में छत्तीसगढ़, बारिश के साथ घने कोहरे का अलर्ट
कड़ाके की ठंड के बीच पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान पर पड़ता दिख रहा है। गुरुवार को राजस्थान के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। वहीं बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण राजस्थान में ठंड ने भयानक रूप ले लिया है।
वहीं इसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबूंदी हुई, जिस कारण ठंड और अधिक बढ़ गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। आने वाले दिनों में तापमान और अधिक घटने की संभावना है।