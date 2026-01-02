मेरी खबरें
    Weather Update: पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट, राजस्थान-मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश से बढ़ी कंपकपी

    उत्तर भारत में शीतलहर और ठिठुरन का दौर जारी है। कई राज्यों में घने कोहरे का दौर जारी है। मौसम विभाग की ओर से कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दो ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 07:34:41 AM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 07:37:58 AM (IST)
    Weather Update: पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट, राजस्थान-मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश से बढ़ी कंपकपी
    कोहरे का अलर्ट

    HighLights

    1. दिल्ली एनसीआर, यूपी-बिहार मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट
    2. जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का जारी
    3. राजस्थान के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई, मध्य प्रदेश बारिश का अलर्ट

    डिजिटल डेस्क: पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है, इसके साथ ही शीतलहर और ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। इन राज्यों में साल 2026 की शुरूआत घने कोहरे और शीतलहर के साथ हुई है, वहीं साल के दूसरे दिन यानी दो जनवरी को भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है।

    मौसम विभाग की ओर दिल्ली एनसीआर, यूपी-बिहार मध्य प्रदेश के कई जिलों में घने से अति घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया है, जिस कारण इन राज्यों में दृश्यता अत्यंत कम रहेगी। वहीं पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में विक्षोभ के प्रभाव के कारण बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर मैदानी राज्यों पर देखने को मिल रहा है, एनसीआर समेत अन्य राज्यों में शीतलहर से हाड़ कंपाने वाली ठंडी पड़ रही है।


    दिल्ली एनसीआर में स्थिति गंभीर

    मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 7-9 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है। इसके साथ ही घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे हवाई यातायात और रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इसके साथ ही भयंकर प्रदूषण के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है. दिल्ली में मौसम की यह स्थिति आने वाले 5-6 जनवरी तक रहने वाला है।

    यूपी-बिहार में कोहरे का अलर्ट

    मौसम विभाग ने उत्तर भारत के दो प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों के कई जिलों में दृश्यता अत्यंत कम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ठंड के कारण ठिठुरन भी बढ़ेगी।

    यह भी पढ़ें- CG Weather Update: कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में छत्तीसगढ़, बारिश के साथ घने कोहरे का अलर्ट

    राजस्थान और मध्य प्रदेश में मौसम खराब

    कड़ाके की ठंड के बीच पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान पर पड़ता दिख रहा है। गुरुवार को राजस्थान के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। वहीं बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण राजस्थान में ठंड ने भयानक रूप ले लिया है।

    वहीं इसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबूंदी हुई, जिस कारण ठंड और अधिक बढ़ गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। आने वाले दिनों में तापमान और अधिक घटने की संभावना है।

