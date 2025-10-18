Weather Update: उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से दिल्ली-NCR और यूपी-बिहार में पारा गिरा, दक्षिण भारत के इन राज्यों में IMD का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, इंदौर: उत्तर और मध्य भारत के राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है और सर्द हवाओं के साथ ही हल्की गुलाबी ठंढ ने भी दस्तक दे दी है। जहां एक और पहाड़ी राज्यों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, वहीं दक्षिण के राज्यों में लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून का असर नजर आने वाला है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के राज्यों में आने वाले 7 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

हिमालयी राज्यों में कड़ाके की ठंड मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों में तेजी से ठंड बढ़ने की संभावना है। हिमालयी राज्यों में आने वाले 30 अक्टूबर तक हल्के बादल रह सकते हैं, जिससे बारिश के साथ-साथ बर्फवारी होने की संभावना है। उत्तराखंड में एक बार फिर अगले 2 दिनों तक बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।