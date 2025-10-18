मेरी खबरें
    MP Weather Update: धनतेरस पर बदला मौसम का मिजाज, भोपाल से लेकर इंदौर तक इन हिस्सों में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

    By Anand dubey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 06:20:56 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 07:24:26 AM (IST)
    भोपाल से लेकर इंदौर तक इन हिस्सों में होगी बारिश

    HighLights

    1. प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है
    2. शुक्रवार को पूर्वी और दक्षिणी मध्यप्रदेश में बादल छाए रहे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हवाओं की दिशा बदलने और नमी बढ़ने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। शुक्रवार को पूर्वी और दक्षिणी मध्यप्रदेश में बादल छाए रहे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई। धार जिले में सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक 6 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई।

    न्यूनतम तापमान में गिरावट

    शुक्रवार को प्रदेश का सबसे कम तापमान नौगांव में 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 17 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान रतलाम में 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    आज भोपाल-इंदौर में बारिश की संभावना

    मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शनिवार को भोपाल और इंदौर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी एच.एस. पांडे ने बताया कि पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन और जबलपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश दर्ज की गई। नमी के चलते दक्षिण-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी मध्यप्रदेश में बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है।


    सक्रिय मौसम प्रणालियां

    • दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात सक्रिय है।

    • शनिवार तक यह सिस्टम केरल और कर्नाटक तट पर कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है।

    • अगले दो दिनों में इसके अवदाब के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है।

    • श्रीलंका और उत्तरी झारखंड के आसपास भी ऊपरी हवा के चक्रवात बने हुए हैं।

    मौसम विशेषज्ञ का अनुमान

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि पूर्वी हवाओं के साथ बीच-बीच में दक्षिणी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे नमी बढ़ रही है और बादल बन रहे हैं। यह स्थिति अगले एक सप्ताह तक बनी रह सकती है।

