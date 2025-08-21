Weather Update: MP-छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में झमाझम बारिश, जान लें अपने शहर का अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बारिश (Rain Alert) ने दस्तक दे दी है। गुरुवार से शुरू हुई बूंदाबांदी ने राजधानी और आसपास के इलाकों का मौसम पूरी तरह बदल दिया। भारतीय मौसम विभाग (IMD Alert) के मुताबिक, इस बारिश से अधिकतम तापमान घटकर 31 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान रात में 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वीकेंड पर दिल्लीवासियों को उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है और मौसम खुशनुमा बना रहेगा।

कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोकण, गोवा और दक्षिण गुजरात में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश, ओडिशा के उत्तरी तटीय क्षेत्र, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी असम में मध्यम से भारी बारिश हुई। राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की वर्षा दर्ज की गई।