    Weather Update: MP-छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में झमाझम बारिश, जान लें अपने शहर का अपडेट

    Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, दिन का तापमान 31 और रात का 20-22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं कोकण, गोवा, दक्षिण गुजरात और कई राज्यों में भारी बारिश हुई। अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश और पूर्वोत्तर में भी बौछारें जारी रहेंगी।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 06:42:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 06:42:44 AM (IST)
    HighLights

    1. कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज।
    2. तापमान रात में 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बारिश (Rain Alert) ने दस्तक दे दी है। गुरुवार से शुरू हुई बूंदाबांदी ने राजधानी और आसपास के इलाकों का मौसम पूरी तरह बदल दिया। भारतीय मौसम विभाग (IMD Alert) के मुताबिक, इस बारिश से अधिकतम तापमान घटकर 31 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान रात में 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वीकेंड पर दिल्लीवासियों को उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है और मौसम खुशनुमा बना रहेगा।

    कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज

    देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोकण, गोवा और दक्षिण गुजरात में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश, ओडिशा के उत्तरी तटीय क्षेत्र, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी असम में मध्यम से भारी बारिश हुई। राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की वर्षा दर्ज की गई।

    पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिला।

    बारिश का अलर्ट

    मौसम विभाग के अनुसार (Weather Forecast), अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कोकण, गोवा और मध्यप्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं।

    छत्तीसगढ़, विदर्भ, अंडमान-निकोबार और पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु और रायलसीमा में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

