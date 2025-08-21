UP Weather Alert: 21 अगस्त से बदलेगा मौसम, 30 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट

यूपी डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में मानसून (UP Weather Alert) ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार रात से ही आसमान में काले बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया और मौसम विभाग ने 21 अगस्त के लिए कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार को पूर्वी यूपी के कई जिलों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है। बारिश के चलते तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना जताई गई है।

पूर्वी यूपी में भारी बारिश मौसम विभाग ने 30 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। इनमें प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, महाराजगंज, गोरखपुर, कौशांबी, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर और देवरिया जैसे जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बिजली गिरने और गरजने की चेतावनी भी दी गई है।