    UP Weather Alert: 21 अगस्त से बदलेगा मौसम, 30 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट

    UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ी है। 21 अगस्त को पूर्वी यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ, अयोध्या और कानपुर में हल्की बूंदाबांदी होगी। नोएडा-गाजियाबाद में मौसम सुहावना रहेगा। 22 अगस्त से बारिश और तेज होगी, तापमान में गिरावट संभव है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 06:24:27 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 06:24:27 AM (IST)
    UP Weather Alert: 21 अगस्त से बदलेगा मौसम, 30 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट
    UP Weather Alert: 30 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट

    HighLights

    1. पूर्वी यूपी में भारी बारिश।
    2. पश्चिमी यूपी में राहत भरा मौसम।
    3. लखनऊ और आसपास हल्की बारिश

    यूपी डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में मानसून (UP Weather Alert) ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार रात से ही आसमान में काले बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया और मौसम विभाग ने 21 अगस्त के लिए कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार को पूर्वी यूपी के कई जिलों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है। बारिश के चलते तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना जताई गई है।

    पूर्वी यूपी में भारी बारिश

    मौसम विभाग ने 30 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। इनमें प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, महाराजगंज, गोरखपुर, कौशांबी, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर और देवरिया जैसे जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बिजली गिरने और गरजने की चेतावनी भी दी गई है।

    लखनऊ और आसपास हल्की बारिश

    राजधानी लखनऊ में गुरुवार को बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इसके अलावा अयोध्या और कानपुर में भी मौसम करवट ले सकता है। अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई और सीतापुर में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।

    पश्चिमी यूपी में राहत भरा मौसम

    नोएडा और गाजियाबाद में 21 अगस्त को मौसम सुहावना रहेगा। यहां बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।

    अगले दिनों का पूर्वानुमान

    बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 22 अगस्त से बारिश और तेज होगी। आने वाले तीन दिनों में कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार हैं और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा सकती है।

