Weather Update: उत्तर भारत में आफत की बारिश, MP समेत 26 राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 06:50:25 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 07:25:50 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक देश के बड़े हिस्से में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कुल 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस बारिश से प्रभावित हो सकते हैं।

    इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

    पश्चिमी भारत में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 24 घंटों के भीतर अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान है। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी बारिश तेज रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 20 से 24 अगस्त तक मूसलाधार वर्षा की संभावना जताई गई है।

    यहां भी दिखेगा व्यापक असर

    आईएमडी ने 24 अगस्त तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भी भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं, उत्तर भारत के जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी व्यापक असर दिखाई देगा।

    फिलहाल बड़ी राहत की उम्मीद नहीं

    मुंबई के लिए मौसम विभाग ने शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले छह दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जलभराव, सड़क यातायात और हवाई-रेल संचालन प्रभावित हुआ है। हल्की बारिश के बावजूद शहर को फिलहाल बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है।

    उत्तरकाशी जिले में आपदा का मंजर

    इस बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आपदा का मंजर सामने आया। स्यानाचट्टी कस्बे में भारी मलबा आने से यमुना नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया और कई सरकारी भवन, होटल व दुकानें जलमग्न हो गईं। यमुनोत्री हाईवे का पुल जलमग्न होने से संपर्क कट गया और धाम की यात्रा बाधित हो गई। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय टीमें राहत कार्य में जुटी हैं।

