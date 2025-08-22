Weather Update: उत्तर भारत में आफत की बारिश, MP समेत 26 राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक देश के बड़े हिस्से में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कुल 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस बारिश से प्रभावित हो सकते हैं।

इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट पश्चिमी भारत में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 24 घंटों के भीतर अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान है। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी बारिश तेज रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 20 से 24 अगस्त तक मूसलाधार वर्षा की संभावना जताई गई है।