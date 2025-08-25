Weather Update: देश में तबाही मचाती बारिश, हिमाचल-उत्तराखंड में भूस्खलन; MP-राजस्थान में बाढ़ से बिगड़े हालात

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश (Mosoon Heavy Rain) ने हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन और बादल फटने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, जबकि राजस्थान में बाढ़ (Weather Update Today) जैसे हालात बन गए हैं। डलहौजी में बादल फटने से पुल और वाहन बह गए, वहीं जम्मू में 99 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा। मौसम विभाग (IMD Alert) ने अगले दो दिनों तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है और लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी है।

हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में बादल फटने से गुनियाला गांव में बाढ़ आ गई, जिसमें एक पुल और पांच वाहन बह गए। चलती बस और कारों पर पेड़ गिरने से बड़ा हादसा टल गया। चंबा और कुल्लू में 482 सड़कें बंद हैं और कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जम्मू शहर में 190.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो 99 साल में सबसे अधिक है। कटड़ा में माता वैष्णो देवी का मार्ग 10 घंटे तक बंद रहा और कुपवाड़ा में इमारत गिरने से 30 लोग घायल हुए।