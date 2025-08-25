मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update: देश में तबाही मचाती बारिश, हिमाचल-उत्तराखंड में भूस्खलन; MP-राजस्थान में बाढ़ से बिगड़े हालात

    Weather Update Today: उत्तर भारत में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन और बाढ़ (Heavy Rainfall Flood) जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। राजस्थान में हालात बिगड़ने पर वायुसेना राहत कार्य में जुटी है। मौसम विभाग (IMD Alert) ने अलर्ट जारी करते हुए अगले दो दिनों तक भारी वर्षा की चेतावनी दी है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 07:53:56 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 09:51:06 AM (IST)
    Weather Update: देश में तबाही मचाती बारिश, हिमाचल-उत्तराखंड में भूस्खलन; MP-राजस्थान में बाढ़ से बिगड़े हालात
    Weather Update Today: राजस्थान और जम्मू में बारिश ने तोड़े रिकॉर्ड (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. उत्तर भारत में भारी बारिश का कहर
    2. हिमाचल के डलहौजी में बादल फटने से तबाही
    3. राजस्थान में बाढ़ और वायुसेना की मदद

    डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश (Mosoon Heavy Rain) ने हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन और बादल फटने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, जबकि राजस्थान में बाढ़ (Weather Update Today) जैसे हालात बन गए हैं। डलहौजी में बादल फटने से पुल और वाहन बह गए, वहीं जम्मू में 99 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा। मौसम विभाग (IMD Alert) ने अगले दो दिनों तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है और लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी है।

    naidunia_image

    हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही

    हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में बादल फटने से गुनियाला गांव में बाढ़ आ गई, जिसमें एक पुल और पांच वाहन बह गए। चलती बस और कारों पर पेड़ गिरने से बड़ा हादसा टल गया। चंबा और कुल्लू में 482 सड़कें बंद हैं और कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जम्मू शहर में 190.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो 99 साल में सबसे अधिक है। कटड़ा में माता वैष्णो देवी का मार्ग 10 घंटे तक बंद रहा और कुपवाड़ा में इमारत गिरने से 30 लोग घायल हुए।

    गंगोत्री, यमुनोत्री और बदरीनाथ राजमार्ग बंद

    उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री और बदरीनाथ राजमार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंबा और कुल्लू में 482 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इस बीच, ऊना, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और हमीरपुर जिलों में सभी शिक्षण संस्थान सोमवार को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जम्मू-कश्मीर में भारी वर्षा से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जम्मू शहर में 190.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो 99 वर्षों में सबसे अधिक है।

    MP और राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात

    राजस्थान में कोटा, बूंदी और टोंक जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नागौर और कोटा में घर गिरने से तीन लोगों की मौत हुई है। राहत कार्य के लिए वायुसेना का एमआइ-17 हेलिकॉप्टर तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से 22 गांव टापू बन गए हैं और कई गांवों में पानी घुस गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.