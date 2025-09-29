Weather Update Today: महाराष्ट्र में बारिश का कहर, 10 की मौत, 11,800 का रेस्क्यू, दिल्ली में उमस से बेहाल; MP में रेड अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नईदुनिया: महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में बारिश का कहर (Weather Update Today) देखने को मिला है, जहां 10 लोगों की मौत हो गई और 11,800 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मराठवाड़ा में गोदावरी नदी पर बने जायकवाड़ी बांध के सभी गेट खोलने पड़े हैं। वहीं, दिल्ली में सितंबर के अंत में भी उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं, जबकि मध्य प्रदेश (MP Weather Forecast) में बंगाल की खाड़ी में बनी मौसम प्रणालियों के कारण अभी एक सप्ताह तक मानसून की वापसी के आसार नहीं हैं।

महाराष्ट्र में 11,800 से अधिक लोग सुरक्षित निकाले गए महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में बारिश से संबंधित घटनाओं में 10 लोगों की जान चली गई है और राज्य के विभिन्न हिस्सों से 11,800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और अधिकारियों के अनुसार, बारिश से संबंधित घटनाओं में सबसे ज़्यादा चार लोगों की मौत नासिक जिले में हुई, जिनमें से तीन की मौत मकान गिरने से हुई। इसके अलावा, धाराशिव और अहिल्यानगर में दो-दो तथा जालना और यवतमाल में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

मराठवाड़ा क्षेत्र में गोदावरी नदी पर बने जायकवाड़ी बांध का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण अधिकारियों को इसके सभी द्वार खोलने पड़े हैं। जिले के हरसूल क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 196 मिमी बारिश दर्ज की गई। मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड, नांदेड़ और परभणी सहित अन्य जिलों में भी भारी बारिश हुई है। गोदावरी नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित नासिक में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सोमवार को जिले में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को बाढ़ की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की और प्रशासन को मराठवाड़ा क्षेत्र में जारी भारी वर्षा के बीच नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए राहत और बचाव अभियान तेज करने का निर्देश दिया। छत्रपति संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, धाराशिव, परभणी और सोलापुर जिलों के कलेक्टर इस बैठक में शामिल हुए।

मुंबई में भी भारी बारिश (Mimbai Rains) मुंबई में शनिवार रात से भारी बारिश हो रही है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अनुसार, रविवार को कुछ इलाकों में सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे के बीच 50 मिमी से भी अधिक बारिश दर्ज की गई। ठाणे और पालघर जिलों में भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। Rainfall recorded (in cm) during past 24 hours till 0830 hours IST of today, the 28th September, 2025#Monsoon2025 #mausam #Rainfall #WeatherUpdate@moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia pic.twitter.com/yGuS0rkJkZ — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 28, 2025 दिल्ली का मौसम (Delhi Weather Update) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सितंबर के अंत में भी उमस भरी गर्मी जारी है जिससे लोगों का हाल बेहाल है। रविवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक 38.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो 2023 के बाद सितंबर माह का सर्वाधिक अधिकतम तापमान है। इससे पहले 4 सितंबर 2023 को यह 40.1 डिग्री रिकार्ड किया गया था। इसी तरह रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 2019 के बाद सितंबर माह का सर्वाधिक है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को हल्की बारिश की संभावना है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। मानसून की विदाई के बाद दिल्ली शहर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को दिल्ली का एक्यूआई $139$ दर्ज हुआ, जो 'मध्यम' श्रेणी में है।