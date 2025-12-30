Weather Update: दिल्ली से MP-UP तक भयंकर कोहरे की मार, यातायात ठप... IMD का ऑरेंज अलर्ट

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में सोमवार को घना कोहरा (Weather Update Today) छाया रहा, जिससे सामान्य जनजीवन और यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, MP और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आए। रेल और हवाई सेवाओं पर भी इसका व्यापक असर पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अगले दो दिनों तक मौसम की स्थिति इसी तरह बनी रह सकती है। विभाग ने पहले ही सोमवार सुबह मध्यम से घने कोहरे का अनुमान जताया था, लेकिन रविवार रात से ही दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा छा गया।

मध्य प्रदेश और जम्मू में असर मध्य प्रदेश (MP Weather) के ग्वालियर-चंबल अंचल में घने कोहरे के कारण दृश्यता 200 मीटर से कम दर्ज की गई। शताब्दी, गतिमान, राजधानी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें घंटों देरी से पहुंचीं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर करीब एक दर्जन ट्रेनें देरी से पहुंचीं। जम्मू से लेह की एक उड़ान रद हुई, जबकि यात्रियों की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त उड़ान भेजी गई। दिल्ली की हवा गंभीर राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सोमवार सुबह एक्यूआइ 402 और शाम को 401 दर्ज किया गया। 40 निगरानी केंद्रों में से 24 में एक्यूआइ 400 से ऊपर रहा, जिसमें आनंद विहार सबसे प्रदूषित रहा। FOG ALERT ! Dense to very dense fog is expected tonight and into the morning of 30th December across several regions including Haryana, Chandigarh & Delhi, Punjab, Uttar Pradesh, and parts of the Northeast, East, and North India. Visibility may be severely reduced, making travel… pic.twitter.com/LvAA2yOboz — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 29, 2025 यूपी-उत्तराखंड में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट