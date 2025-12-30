मेरी खबरें
    Weather Update: दिल्ली से MP-UP तक भयंकर कोहरे की मार, यातायात ठप... IMD का ऑरेंज अलर्ट

    Weather Update Today: उत्तर भारत के कई राज्यों में सोमवार को घने कोहरे और बढ़ते प्रदूषण ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। दिल्ली-एनसीआर, MP, उत्तर ...और पढ़ें

    Weather Update: दिल्ली से MP-UP तक भयंकर कोहरे की मार, यातायात ठप... IMD का ऑरेंज अलर्ट
    Weather Update: कोहरे-ठंड की चपेट में उत्तर भारत, सड़क, रेल व हवाई यातायात प्रभावित। फाइल फोटो

    1. IGI एयरपोर्ट पर 128 उड़ानें रद
    2. 90 से अधिक ट्रेनें घंटों देरी से चलीं
    3. दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा

    डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में सोमवार को घना कोहरा (Weather Update Today) छाया रहा, जिससे सामान्य जनजीवन और यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, MP और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आए। रेल और हवाई सेवाओं पर भी इसका व्यापक असर पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अगले दो दिनों तक मौसम की स्थिति इसी तरह बनी रह सकती है। विभाग ने पहले ही सोमवार सुबह मध्यम से घने कोहरे का अनुमान जताया था, लेकिन रविवार रात से ही दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा छा गया।


    मध्य प्रदेश और जम्मू में असर

    मध्य प्रदेश (MP Weather) के ग्वालियर-चंबल अंचल में घने कोहरे के कारण दृश्यता 200 मीटर से कम दर्ज की गई। शताब्दी, गतिमान, राजधानी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें घंटों देरी से पहुंचीं।

    जम्मू रेलवे स्टेशन पर करीब एक दर्जन ट्रेनें देरी से पहुंचीं। जम्मू से लेह की एक उड़ान रद हुई, जबकि यात्रियों की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त उड़ान भेजी गई।

    दिल्ली की हवा गंभीर

    राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सोमवार सुबह एक्यूआइ 402 और शाम को 401 दर्ज किया गया। 40 निगरानी केंद्रों में से 24 में एक्यूआइ 400 से ऊपर रहा, जिसमें आनंद विहार सबसे प्रदूषित रहा।

    यूपी-उत्तराखंड में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

    उत्तर प्रदेश के 20 जिले अगले 24 घंटे तक घने से अत्यधिक घने कोहरे की चपेट में रहेंगे, जबकि 25 जिलों में शीत दिवस की आशंका है। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण ट्रक और कैंटर की टक्कर में कैंटर चालक की मौत हो गई।

    उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में कोहरे से हवाई, रेल और बस सेवाएं प्रभावित रहीं। पंतनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो की दो उड़ानें रद की गईं, जबकि देहरादून एयरपोर्ट पर आठ उड़ानें देरी से पहुंचीं। ऊधम सिंह नगर के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया।

    IGI एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित

    दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट पर रनवे की दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो गई। उन्नत कैट-3 तकनीक लागू होने के बावजूद सुरक्षा कारणों से 128 उड़ानें रद करनी पड़ीं, जबकि 300 से अधिक उड़ानें 30 मिनट से चार घंटे तक देरी से संचालित हुईं। दिल्ली आने वाली आठ उड़ानों को जयपुर, अहमदाबाद और लखनऊ डायवर्ट किया गया।

    रेल सेवाओं पर भी असर

    कोहरे और प्रदूषण के कारण 90 से अधिक ट्रेनें दो से 15 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंचीं। कई ट्रेनें दिल्ली से देर से रवाना हुईं। रात होते-होते राजधानी एक बार फिर घने कोहरे की चपेट में आ गई। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 31 दिसंबर को भी मध्यम से घने कोहरे की संभावना जताई गई है।

