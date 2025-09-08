Weather Update: उत्तर भारत में तबाही मचाती बारिश, राजस्थान में ड्रोन से युवक रेस्क्यू, स्कूलों में अवकाश घोषित

एजेंसी नई दिल्ली: उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ ने कई राज्यों में तबाही मचाई है। राजस्थान के कई जिलों में रविवार को मूसलाधार वर्षा हुई, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। उदयपुर में सेना ने ड्रोन की मदद से आयड़ नदी में फंसे एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अलावा उदयपुर के अन्य इलाकों में भी सेना ने रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को बचाया।

नदी में कार के साथ बह गया युवक भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में एक कार बरसाती नदी में बह गई और एक युवक की डूबने से मौत हो गई। अजमेर के नसीराबाद में लगातार बारिश के बीच एक जर्जर मकान गिर गया। सिरोही जिले में एक जीप नदी में गिर गई, हालांकि चालक ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। जालौर और डूंगरपुर में भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए सोमवार को स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।

दो बच्चे मलबे में दबे अलवर जिले के खेड़ली सैयद गांव में एक घर का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से दो बच्चे मलबे में दब गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चित्तौड़गढ़ में बेचड़ नदी उफान पर है, जबकि कोटा में गांधी सागर बांध के तीन गेट और कोटा बैराज के पांच गेट खोलकर पानी की निकासी की गई है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम का असर उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी मौसम का असर देखा जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में तीन दिन धूप रहने के बाद रविवार को बारिश हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहा। यहां बीते 24 घंटों में एक राष्ट्रीय राजमार्ग बहाल किया गया और 74 सड़कों पर यातायात फिर से शुरू किया गया। हालांकि कुल्लू में अभी भी दो राष्ट्रीय राजमार्ग और 824 सड़कें बाधित हैं।