Weather Forecast: मकर संक्रांति पर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, IMD का दिल्ली-UP से पहाड़ों तक अलर्ट

डिजिटल डेस्क: मकर संक्रांति (Weather Update Makar Sankranti) के अवसर पर उत्तर भारत में ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग (IMD Cold wave Alert) के अनुसार, दिल्ली-NCR से लेकर पहाड़ी राज्यों तक शीतलहर का प्रभाव बना रहेगा। कई राज्यों में विजिबिलिटी बेहद कम होने की चेतावनी (Aaj Ka Mausam) जारी की गई है।

दिल्ली-NCR में 3°C तक गिर सकता है तापमान दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड ने पहाड़ों जैसी स्थिति पैदा कर दी है। राजधानी में न्यूनतम तापमान आज 3°C तक गिरने की संभावना है। सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा, जबकि दोपहर 1 बजे के बाद धूप निकल सकती है। हालांकि शाम होते-होते एक बार फिर गलन भरी ठंड लौट आएगी। IMD ने शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 20°C के आसपास रहने की संभावना है।