Weather Update: बंगाल की खाड़ी से आ रही मुसीबत! झारखंड-UP-बिहार-उत्तराखंड सहित कई राज्यों में IMD का अलर्ट

एजेंसी, नईदिल्ली: उत्तराखंड में बारिश का प्रकोप जारी है मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रविवार को जहां सुबह धूप खिली थी, वहीं दोपहर बाद मौसम अचानक करवट बदल गया। झारखंड के धनबाद, देवघर, बोकारो और आसपास के जिलों में घने बादलों के बीच तेज बारिश हुई।

बंगाल की खाड़ी से बने सिस्टम का असर झारखंड, यूपी, बिहार और उत्तराखंड तक देखा जा रहा है। आने वाले तीन से चार दिन मौसम का यही मिजाज (Aaj Ka Mausam) रहेगा। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले तीन दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होगी।

धनबाद में अब तक 1257.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 33% अधिक है। मानसून सीजन के अभी 16 दिन शेष हैं और संभावना जताई जा रही है कि सितंबर का महीना सामान्य से ज्यादा वर्षा वाला रहेगा।

मौसम केंद्र रांची के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपरी हवाओं का चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके साथ ही दक्षिण भारत में तेलंगाना और आसपास के इलाकों में लो-प्रेशर सक्रिय है। इन दोनों सिस्टम का असर झारखंड में अगले तीन दिनों तक जारी रहेगा।

सोमवार को धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, रामगढ़, रांची, खूंटी, पूर्वी-पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसांवा में बारिश की संभावना है।

मंगलवार को धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़ और रांची में तेज वर्षा हो सकती है।

यूपी में भी अलर्ट (UP Weather Update)

मौसम विभाग ने बताया कि यूपी के तराई इलाकों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। अगले दो दिनों तक कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर सहित 15 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी में भी बिजली गिरने और भारी वर्षा की चेतावनी है।

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, लखनऊ और आसपास के जिलों में अगले तीन-चार दिनों तक छिटपुट बारिश होगी, हालांकि धूप और उमस भी बनी रहेगी।

बिहार का मौसम (Bihar Ka Mausam)

बिहार में भी मौसम का रुख बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi In Bihar) सोमवार को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। आयोजकों को भीषण गर्मी की चिंता थी, लेकिन मौसम विभाग ने राहतभरी खबर दी है। रविवार को केवल 2.8 मिमी वर्षा दर्ज हुई और अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।

IMD के अनुसार, बंगाल और असम के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र का असर सीमांचल और तराई क्षेत्र में दिख रहा है। अगले 48 से 72 घंटे तक पूर्णिया और आसपास में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

उत्तराखंड का मौसम

उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली और अति तीव्र वर्षा की संभावना है।

इसके अलावा उधमसिंहनगर, पौड़ी, पिथौरागढ़ और चमोली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेष जिलों में भी कहीं-कहीं तेज गर्जन और बारिश का दौर जारी रहेगा।

